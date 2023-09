Nous avons fait le test avec ces 10 produits: ça vaut la peine d’acheter de la nourriture chez Dollarama

Au moment où le prix des aliments grimpe encore de 8,2 %, les Québécois se tournent davantage vers des stratégies d’économies. Pour certains produits, c’est encore Dollarama qui rafle la palme des plus petits prix, constate Le Journal.

• À lire aussi: Alimentation: voici 12 choix nutritifs et moins chers au Dollarama

Pour l’ensemble du pays, l’inflation a atteint 4 % en août, un regain comparé aux 3,3 % de juillet. Pour la nourriture, la hausse a été de 6,9 % au Canada et de 8,2 % au Québec.

La hausse a été ici de 16,7 % pour le bœuf, de 17 % pour le poulet de 11,7 % pour les légumes frais et de 9 % pour le beurre, entre autres.

Les hausses de prix à l’épicerie continuent ainsi de s’accumuler, ce qui pousse les Québécois à tenter de déjouer l’inflation.

Un récent sondage Nielsen indique par exemple que 37 % des gens achètent les grandes marques seulement si elles sont en promotion et que 36 % achètent carrément le produit le moins cher.

Le magasin à aubaines

Si faire son épicerie au Dollarama est une réalité pour de nombreuses familles depuis des années, de nouveaux ménages sont aujourd’hui incapables de faire leurs emplettes comme avant.

Se tourner vers d’autres options peut donc valoir la peine. Sur certains produits alimentaires, on peut réaliser jusqu’à 38 % d’économie en allant chez Dollarama.

Le Journal a fait l’exercice en sélectionnant 10 produits parmi les plus sains vendus chez le géant des magasins à 1 $, puis en comparant leur prix à ceux offerts par les enseignes au rabais que sont Maxi et Super C.

Dans notre panier : de la sauce tomate Hunt’s, du riz blanc à long grain, des céréales Croque Nature, du lait d’avoine, des barres tendres Nature Valley, des petits pois Le Sieur, des craquelins Ritz, de la soupe Campbell, des biscuits Leclerc et du ketchup.

Tous les détails des produits se trouvent dans le tableau ci-haut.

Pour les 10 produits sélectionnés, la facture s’élève à 25,50 $ plus taxes chez Dollarama, contre 32,87 $ (+ 29 %) chez Maxi et 35,20 $ (+ 38 %) chez Super C. « Il faut regarder la liste des ingrédients pour être certain que c’est comparable, mais cela dit, Dollarama se prend moins de marge que les épiceries sur les produits alimentaires », dit Sylvie Cloutier, présidente du Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

La saveur du mois

« Je sais que c’est la “saveur du mois” avec toutes ces affaires sur YouTube au sujet de l’épicerie et de Dollarama. La réalité, c’est que nous n’avons pas agrandi notre section alimentaire en magasin. Ça reste une petite partie de notre offre », a déclaré le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, la semaine dernière.

Reste que Dollarama a le vent dans les voiles. Pendant que Provigo et Metro continuent de transformer leurs épiceries en Maxi et en Super C, l’entreprise ouvre des magasins à la pelle.

Juste au Québec, où l’entreprise compte près de 400 magasins, il y en a un pour 20 000 habitants, soit la province où on en trouve le plus après le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve.

Dollarama comptait 1444 magasins au Canada en 2022, contre 1525 actuellement.

« C’est clair, les chiffres de Nielsen le montrent aussi, les chaînes à [sic] rabais profitent de l’inflation, elles font plus de ventes. Il y a plus de monde qui va chez Dollarama », lance Mme Cloutier.

Course aux rabais

Raymond Dubois est un de ceux-là. Les rabais sont devenus une priorité pour ce retraité. « Je peux faire cinq places, même si j’ai une canne et que j’ai de la misère à marcher », lance-t-il.

Même chose pour Nicole Fredette, elle aussi retraitée. « Je vais où il y a des spéciaux. On n’a plus le choix, c’est trop cher », dit-elle.

Elle a constaté que les quantités ont été réduites et elle n’aime pas ça. « Ça coûte une fortune, manger. Il faut arrêter de baisser les quantités, le monde ne peut plus arriver », pense-t-elle.

Avec la collaboration de Francis Halin

Les 10 produits alimentaires de notre panier

Lait d’avoine

photo julien mcevoy

Ketchup

photo julien mcevoy

Barres tendres

photo julien mcevoy

Céréales

photo julien mcevoy

Biscuits

photo julien mcevoy

Les pois

photo julien mcevoy

Le riz

photo julien mcevoy

La sauce tomate

photo julien mcevoy

La soupe

photo julien mcevoy

Les craquelins

photo julien mcevoy