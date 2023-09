Conflit diplomatique avec l’Inde: des entreprises québécoises craignent de perdre des ventes

Des entrepreneurs québécois s’inquiètent des répercussions potentielles du conflit diplomatique qui vient d’éclater entre le Canada et l’Inde.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a jeté un pavé dans la mare en soutenant que le gouvernement indien était vraisemblablement impliqué dans l’assassinat d’un militant sikh en Colombie-Britannique, en juin. New Delhi a qualifié ces allégations d’« absurdes ».

« C’est sûr que ç’a été un choc au réveil », lance Éloïse Harvey, PDG d’EPIQ Machinerie, un fabricant québécois d’équipement industriel.

En fait, Mme Harvey s’est rendue dans le pays de l’Asie du Sud, la semaine dernière, pour célébrer le 10e anniversaire de la filiale indienne de l’entreprise et y inaugurer une troisième usine. EPIQ emploie environ 340 ouvriers et ingénieurs en Inde, contre 300 au Québec.

« Un peu triste »

« C’est un peu triste parce que le Canada et l’Inde travaillaient très fort, dans les derniers mois, pour pousser les entreprises canadiennes et québécoises à s’installer en Inde ou à découvrir le marché indien », note la cheffe d’entreprise.

Investissement Québec a d’ailleurs organisé, la semaine dernière, un événement sur les occasions d’affaires en Inde auquel a participé Éloïse Harvey.

Celle-ci demeure optimiste, estimant que « les relations d’affaires entre le Canada et l’Inde sont assez solides et profondes pour que [le commerce] ne soit pas trop affecté ».

Par contre, elle soupçonne que l’Inde sera tentée d’imposer des représailles aux entreprises canadiennes – sous la forme de « lourdeurs administratives ».

Gros client en Inde

Jean-Guy Lacombe, PDG du fabricant de commutateurs électriques Vizimax, est lui aussi aux aguets. L’un de ses gros clients est la Power Grid Corporation, une société d’État indienne.

Photo tirée de LinkedIn

« C’est sûr que ça pourrait avoir des impacts », admet-il.

Heureusement, comme Vizimax est présente dans quelque 40 pays, elle pourra se tourner vers d’autres marchés si l’Inde lui tourne le dos. L’an dernier, l’entreprise a exporté 80 % de sa production à l’extérieur du Canada.

Un gros terrain de jeu pour la Caisse de dépôt

La Caisse détient pour 8 milliards $ d’actifs en Inde, soit environ 2 % de son portefeuille. Elle compte un bureau à New Delhi depuis 2016. L’institution a notamment investi dans des autoroutes, des producteurs d’énergie, en immobilier et dans le secteur financier. La Caisse s’est refusée à tout commentaire, hier, sur l’impact potentiel du froid diplomatique entre Ottawa et New Delhi.

Photo tirée de LinkedIn

Des grandes entreprises bien présentes

Plusieurs poids lourds du Québec inc. sont établis en Inde. CGI, le géant des technologies de l’information, exploite cinq bureaux et centres de service dans le pays, lesquels emploient plus de 18 000 personnes. Les firmes d’ingénierie WSP et AtkinsRéalis sont également bien présentes en Inde avec environ 4000 employés chacune. Le fournisseur de solutions de formation d’aviation CAE compte plus de 300 salariés dans le pays. Quant à Canam, elle y a installé un bureau d’ingénierie.

Des exportations en forte hausse

Les exportations québécoises en Inde ont bondi de 89 % en 2022 pour atteindre 1,16 milliard $. Les importations en provenance du pays ont atteint 2,16 milliards $, en hausse de 53 %. « Le ministère des Relations internationales suit la situation de près, a indiqué au Journal une porte-parole, Sylvie Leclerc. [...] La sécurité des employés du bureau du Québec à Mumbai est une priorité. Les 4 employés sur place, d’origine indienne, sont en sécurité. Le directeur du bureau se trouve en sol québécois pour des raisons personnelles depuis quelques jours. »