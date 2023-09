Corps déchiqueté à Québec: «Ils n’auront aucune difficulté à prélever de l’ADN», selon l’auteure et experte en anthropologie judiciaire Kathy Reichs

Si les auteurs du meurtre sordide qui a secoué le Québec en début de semaine croyaient brouiller les pistes en déchiquetant le corps de leur victime à l'aide de machinerie, une experte en anthropologie judiciaire rappelle que même avec des restes humains, il est plutôt facile de prélever l’ADN d’une personne.

« C’est évident que quelqu’un qui se donne toute cette misère le fait pour réduire l’habileté des experts à identifier la victime et ainsi lier les suspects au crime, explique l’auteure à succès Kathy Reichs, experte en anthropologie judiciaire. Mais ils n’auront aucune difficulté à prélever de l’ADN sur les restes qu’ils trouveront. »

Rappelons que le corps extrêmement mutilé d’une personne a été découvert dimanche soir sur le terrain d’un émondeur de Québec. Quelques heures plus tard, deux hommes et une femme ont été arrêtés sur le territoire mohawk de Kahnawake.

Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, Cassandra Major, 31 ans, et François Bouchard, 31 ans, font actuellement face à des accusations d’outrage à un cadavre. D’autres chefs devraient s’ajouter vendredi au palais de justice de Québec. Selon nos informations, la victime aurait été tuée dans la résidence de Bouchard, à Contrecœur. Elle aurait ensuite été transportée jusqu’à Québec, sur le terrain d'un émondeur, où on l’aurait mise dans une pièce de machinerie.

Trauma par balle ou lacération

Selon Mme Reichs, qui parle de façon générale puisqu’elle n’a pas été personnellement impliquée dans le dossier, les spécialistes pourront déterminer la cause exacte du décès même s’ils doivent travailler avec des restes humains.

« Ils vont d’abord déterminer ce qui est humain et ce qui ne l’est pas, explique-t-elle. Ensuite, ils vont rassembler tous les fragments et ils vont tenter de les replacer ensemble de façon à refaire le corps le plus possible. Ils pourront ensuite peut-être déterminer s’il y a, par exemple, des traumas causés par une balle, de la poudre de canon ou encore des lacérations causées par arme blanche. »

Selon elle, ils seront également en mesure de déterminer ce qui a été causé par la machinerie et ce qui a été fait préalablement à la victime.

Comparaison d’ADN avec la famille

Or, selon le coroner en chef adjoint Luc Malouin, le dossier est loin d’être simple et le fait d’avoir de l’ADN ne garantit pas nécessairement une identification.

« C’est une chose d’avoir de l’ADN, mais encore faut-il que la personne ait été mise dans une banque si on veut avoir un résultat », explique-t-il.

Dans ce cas-ci, comme les policiers ont une bonne idée de l’identité de la victime, il leur sera possible de demander aux proches de celle-ci de se soumettre à une comparaison d’ADN afin de valider leur théorie. Selon le coroner Malouin, ils pourraient également saisir un objet appartenant à la victime en se rendant à son domicile, par exemple une brosse à dents, afin d’en extraire l’ADN.

« C’est évident que c’est beaucoup plus complexe pour toutes les personnes assignées au dossier quand on travaille avec des restes humains, mais ce n’est pas impossible », dit-il.

Avec Valérie Gonthier.