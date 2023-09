De Cœur de pirate à Claudia Bouvette : des artistes de renom sur la trame sonore du film d’animation «La légende du papillon»

Alors que certains se désolent de la surabondance de chansons anglophones dans de récentes productions québécoises, la trame sonore du film d’animation familial La légende du papillon accordera une place importante aux artistes francophones de chez nous, a appris Le Journal.

Patrice Michaud, Cœur de pirate, Claudia Bouvette, Jennifer-Lee Dupuy, Josh Alexander et La Zarra font en effet partie des interprètes qu’on entendra chanter dans la version française du film, qui prendra l’affiche dans les salles du Québec le 13 octobre prochain.

Certains d’entre eux chanteront aussi dans la version anglaise du long métrage, destinée au marché international, qui comprendra également des chansons interprétées par les chanteurs canadiens Shawn Mendes et Johnny Orlando.

Photo courtoisie, Andréanne Gauthier

La boîte de production derrière La légende du papillon, CarpeDiem Film et TV, avait déjà utilisé le même procédé pour les trames sonores de deux de ses films précédents, La guerre des tuques 3D et La course des tuques, qui mettaient en vedette des artistes comme Marie-Mai, Fred Pellerin, Garou et Dumas.

« C’est important pour nous d’offrir une vitrine à nos auteurs-compositeurs et à nos chanteurs du Québec quand on conçoit les trames musicales de nos films », a expliqué au Journal la productrice Marie-Claude Beauchamp, présidente de CarpeDiem Film et TV.

« On essaie aussi de travailler autant avec des piliers de l’industrie qu’avec des jeunes artistes en pleine ascension comme Josh Alexander et Jennifer-Lee Dupuy qui ont énormément de talent. C’est le fun de voir comment leurs voix et leurs styles de musique se marient bien quand on les met à l’écran. »

Rappelons que certains films québécois sortis cet été – notamment Le temps d’un été et Les hommes de ma mère – misaient sur des trames sonores regroupant une majorité de chansons en anglais. La chroniqueuse du Journal Sophie Durocher a d’ailleurs écrit une série de chroniques sur le sujet en donnant la parole à plusieurs lecteurs agacés par l’omniprésence de chansons anglophones dans nos longs métrages.

Cela ne risque pas d’arriver avec La légende du papillon puisque Mme Beauchamp précise que toutes les chansons qu’on entendra dans la version française du film seront interprétées en français.

« C’est quelque chose qu’on s’efforce de faire. Je trouve que c’est plus homogène comme cela », dit-elle.

Photo fournie par Carpe Diem Film&TV

Chansons originales

Plusieurs des chansons qu’on entendra sur la trame sonore de La légende du papillon existaient déjà, mais n’avaient jamais été enregistrées avant. C’est le cas notamment de Dans tout ce silence, écrite et interprétée par Cœur de pirate.

« C’est une chanson qu’elle a écrite à la base sur une relation amoureuse. Mais elle s’adaptait tellement bien à la relation mère-fils qu’on voit dans le film que son sujet à elle devient notre sujet à nous. C’est ça que je trouve magique, quand la musique rencontre le film », indique Marie-Claude Beauchamp.

Aussi, la trame sonore de La légende du papillon – qui a été supervisée par la productrice au contenu musical Nancy Brault – ratisse large et explore différents styles musicaux, afin de plaire à un large public.

« La musique, ça amène les parents et les enfants à s’intéresser au film par une autre porte d’entrée. On veut mettre de l’avant des chansons populaires qui peuvent plaire à différents groupes d’âge. En faisant une trame musicale qui est accessible à un large auditoire, tu augmentes tes chances de rejoindre plus de spectateurs », avance Marie-Claude Beauchamp.

Réalisé par Sophie Roy, La légende du papillon raconte l’histoire de Patrick, un courageux papillon qui rêve de faire le grand voyage de la migration des papillons monarques, même s’il ne peut pas voler à cause d’une aile plus petite. Le film d’animation familial met en vedette les voix d’Antoine Desrochers, Catherine Brunet, Sophie Cadieux et Julie Le Breton, entre autres.

La trame musicale du film, qui comprend également les six chansons de la version anglaise, est disponible en ligne.

Les chansons de la version française du film :

Sur ton chemin (Patrice Michaud)

Dans tout ce silence (Cœur de pirate)

Jusqu’à toi (Josh Alexander)

Papillon (La Zarra)

Là où tu iras (Claudia Bouvette)

Libre à jamais (Jennifer-Lee Dupuy)