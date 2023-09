Marathon Beneva de Montréal: elle va courir le 10 km malgré un handicap visuel important

Lorsqu’elle franchira la distance de 10 kilomètres samedi au Marathon Beneva de Montréal, Julie Châtelain pourra dire que la ligne de départ de son épreuve se trouvait beaucoup plus loin.

« Je pars de très loin. Je suis en reconstruction. Je ne pensais pas que ça serait si long. J’ai des séquelles gravées dans mon corps et je ne suis pas encore en forme », explique la femme de 40 ans, qui a perdu la vue dans les dernières années.

En racontant son histoire, trois mots importants ont été prononcés : persévérance, détermination et résilience. Adepte de course à pied, les événements du printemps 2019 ont freiné abruptement ses sorties d’entraînement.

« Entre avril 2019 et décembre 2020, j’ai eu sept opérations pour mon œil. À la fin, on me l’a enlevé au complet. J’ai été un an et demi en convalescence. J’ai perdu toute ma masse musculaire et j’avais un corps anorexique même si je ne le suis pas », précise-t-elle.

Un verdict

En raison d’une malformation congénitale, Julie Châtelain a toujours vécu avec une très forte myopie. Vers l’âge de 30 ans, la situation s’est toutefois aggravée.

« J’avais un suivi régulier et on m’avait dit que je pouvais éventuellement être aveugle. Je le savais toute petite. Ensuite, j’ai eu un diagnostic de dégénérescence maculaire liée à l'âge. C’était comme si mes yeux étaient vieillissants. »

Malgré des injections fréquentes et de multiples chirurgies, la réalité l’a frappé de plein fouet.

« Mon œil était tellement immense qu’il n’y avait plus rien à faire. On ne peut plus m’opérer. C’était épouvantablement laid. Présentement, j’ai aussi une myopie de -35 dans l’autre œil avec des bouts de champ de vision où c’est mort », explique-t-elle le plus calmement du monde.

Pour surmonter les obstacles de la vie quotidienne, Julie a modifié ses habitudes le mieux possible. Pour son travail, le braille sera bientôt d’une grande utilité. « J’ai une canne, j’utilise le transport adapté et je suis en attente pour avoir un chien guide aussi. »

Toujours debout

La course est aussi devenue une alliée. Samedi, sur le parcours montréalais, elle aura besoin d’un guide à sa gauche.

Ensemble, les deux participants vont tenir un élastique de quelques dizaines de centimètres à chaque extrémité. Ce système permettra d’éviter les coups brusques. Le parcours balisé et les rues fermées vont également aider l’athlète. Le duo a tenté l’expérience récemment près du parc Jarry et le résultat fut plutôt concluant.

« Je n’ai pas d’objectif de temps. J’ai passé un an et demi couchée. C’est juste un dépassement de soi. C’est important dans mon processus. J’aime sentir que je suis encore capable de courir. Je pense que je ne vais pas très bien dormir la veille ! Je ne suis pas prête physiquement mais ça ne m’arrêtera pas. »

