Du beau temps avec un soleil généreux sur le Québec jusqu’à samedi

Même si le système dépressionnaire de la veille laissera un peu d’instabilité, le beau temps ensoleillé se réinstalle pour quelques jours au Québec entraînant une hausse du mercure, notamment dans le sud de la province.

Le temps sera donc généralement ensoleillé dans le sud-ouest du Québec, alors que les températures atteindront 20 degrés, notamment à Montréal et ses environs.

Le même scénario sera en vigueur dans les secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue, dans l’ouest du Québec où les températures de 18 degrés chuteront près du point de congélation durant la nuit.

La situation sera plus nuancée dans le centre de la province, puisque des nuages persisteront dans certains secteurs de l’Estrie et du Saguenay, avec toutefois des éclaircies.

À Québec, dans Charlevoix et en Mauricie, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages et un mercure affichant 20 degrés au thermomètre.

En revanche, l’est du Québec recevra quelques averses résiduelles en matinée, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, tandis que les températures seront à la baisse.

La journée de jeudi se présente sous de meilleurs auspices météo, puisqu’on prévoit un soleil généreux dans un ciel azuré partout au Québec avec, en sus, des températures à la hausse.