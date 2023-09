Enfants vulnérables à la recherche de champions

L’ex-président américain Jimmy Carter affirmait que « la mesure d’une société se trouve dans la manière dont elle traite ses citoyens les plus faibles et les plus démunis. »

Force est de constater que, malgré les meilleures intentions, le Québec échoue.

Les enfants vulnérables continuent de tomber entre les mailles du filet. On nous répète pourtant qu’ils sont au cœur des priorités.

Je parle ici des enfants de la DPJ et des enfants à besoins particuliers. Deux cris du cœur sont venus nous le rappeler, celui de la bâtonnière du Québec et celui de l’Observatoire des tous petits.

L’attente

Les listes d’attentes font tellement partie de notre quotidien qu’on les accepte comme normales.

Or leurs impacts sont dévastateurs sur les petits.

Quand la bâtonnière du Québec en est rendue à interpeller le ministre de la Justice parce que le « système est au bord du précipice », c’est la vie et la sécurité de centaines, voire de milliers d’enfants qui sont en péril.

Des délais trop longs à la DPJ, ça veut dire des enfants ballottés d’un milieu à l’autre, sans la sécurité affective qui seule peut leur permettre de surmonter.

Des délais trop longs à la Chambre de la Jeunesse, ça veut dire des intervenants de la DPJ privés de la feuille de route essentielle pour s’occuper adéquatement de ces enfants fragilisés.

Et des délais trop longs dans les services sociaux, ça veut dire des milliers d’enfants à besoins particuliers privés des services essentiels auxquels ils ont droit.

Des enfants qui n’auront pas accès à des orthophonistes, ergothérapeutes, orthopédagogues essentiels pour leur permettre de transcender leurs difficultés de toutes sortes.

On parle ici d’enfants handicapés privés d’opportunités, d’enfants autistes marginalisés, d’enfants avec des difficultés d’apprentissage qui mineront tout leur parcours scolaire, faute des bons services au bon moment.

Faire mieux

Ironiquement, dans un cas comme dans l’autre, le gouvernement Legault a donné un sérieux coup de barre.

À la suite du drame de Granby et la Commission Laurent, tout le système de protection de la jeunesse est en train d’être modernisé.

Pour prévenir au lieu de guérir, le ministre Lionel Carmant a lancé le programme Agir tôt pour identifier rapidement les enfants à besoins particuliers.

Et ça marche. Mais le reste de la machine ne suit pas, comme toujours.

Trop de demande, pas assez de ressources. On connaît le refrain.

Quels champions ?

Les enfants, les plus vulnérables de surcroît, ont des champions qui s’évertuent à sonner l’alarme, plaider leur cause.

Mais ces champions sont « dans le social ». Sur la scène politique, ils sont orphelins.

Prenez le drame de l’itinérance au Québec. Si soudainement ils se sont hissés au sommet de la liste de priorités, c’est parce que le monde municipal a orchestré une mobilisation d’une efficacité redoutable.

Les maires et mairesses sont devenus les champions politiques des sans-abri. Qui prendra le relais pour les enfants ?

Le maire de Québec, Bruno Marchand, déplorait que « dans le social on a de la misère à être ambitieux. »

Il a raison. Nos enfants le méritent.