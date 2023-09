Joey Scarpellino s’éclate dans le désert au festival Burning Man

Le comédien Joey Scarpellino semble s’être amusé follement au plus récent festival Burning Man, qui se tient chaque année à la fin août dans le désert Black Rock au Nevada.

L’acteur principalement connu pour son rôle dans la défunte série Les Parent a publié un carrousel de photos de lui et ses amis participant à ce populaire festival d’art attirant chaque année plus de 80 000 visiteurs.

Capture d'écran Instagram Joey Scarpellino

On y voit l’acteur conduire un vélo (l’un des meilleurs moyens de transport pour se déplacer sur ce site immense), discuter avec des amis et prendre la pose avec le comédien Patrick Abellard masqué (le sable du désert s’infiltrant partout, la plupart des festivaliers portent des foulards couvrant le nez et la bouche ou sont carrément masqués).

On aime ses photos du désert et des fameuses structures de bois et de métal qui sont transformées en œuvres d’art pendant le festival.

Ses clichés de l’endroit tacheté de lumière la nuit tombée et du coucher de soleil derrière les sculptures de fer donnent aussi des envies de voyage.

Si l’édition de Burning Man de cette année a été gâchée par de fortes pluies, il semble que le comédien y ait heureusement échappé.

Le festival – qui se tenait cette année du 27 août au 4 septembre – tient son nom de l’immense installation de bois à l’effigie d’un homme qui est brûlé lors d’une ultime cérémonie le dernier samedi soir, tel que le veut la tradition.