L’ADISQ dévoile ses finalistes 2023: «C’est important de garder le gala en vie»

Même si l’intérêt des téléspectateurs pour les galas télévisés a fléchi, il est important de célébrer la musique d’ici une fois par année à l’ADISQ, estime la pianiste Alexandra Stréliski.

• À lire aussi: Gala de l'ADISQ 2023: Daniel Bélanger en tête des nominations

• À lire aussi: Rentrée culturelle: les 40 personnalités incontournables de l'automne au Québec

• À lire aussi: Création de la Bourse Karim-Ouellet: «On ne se remettra jamais de son départ», confie Sarahmée

« Je pense qu’il y a encore des gens qui découvrent les artistes avec les galas. Donc, c’est super important de garder ça vivant dans une culture comme la nôtre qui est menacée par des forces extérieures plus lourdes », affirme celle qui a récolté cinq nominations, mercredi, en vue du gala qui sera présenté le 5 novembre.

Citée notamment dans les catégories Artiste féminine, Auteure ou compositrice et Artiste rayonnement international, Alexandra Stréliski est à égalité avec Lisa LeBlanc dans la course aux Félix. Les deux artistes sont juste derrière le détenteur de la pole position, Daniel Bélanger, et ses six citations.

Salebarbes, 2Frères, FouKi et Les Cowboys Fringants se démarquent aussi avec quatre nominations chacun.

« Je me sens certainement chanceuse de faire partie de cette belle gang de gens qui se font reconnaître », confie aussi la pianiste, qui a dévoilé l’album Néo-romance, plus tôt cette année.

Photo les archives Mario Beauregard/Agence QMI

Des opportunités

Professeure de musicologie à l’UQAM, Vanessa Blais-Tremblay croit aussi que le Gala de l’ADISQ est un atout précieux pour la mise en vitrine de la musique québécoise francophone.

« Pour les artistes qui sont primés durant ces galas, c’est souvent le signe de plusieurs opportunités qui vont se présenter à eux et elles au cours de l’année, que ce soit des tournées ou une plus grande facilité à obtenir des subventions pour mener à terme certains projets. »

Selon Mme Blais-Tremblay, les nominations de l’ADISQ représentent ce que le Québec d’aujourd’hui écoute en musique. Qu’en est-il de la cohorte 2023 ?

« C’est une rencontre entre différentes générations, mais je trouve très intéressant que dans des catégories qui ratissent très large comme Album ou Artiste de l’année, on ne retrouve pas juste de la pop ou de la chanson à texte. Il y a du hip-hop, du disco, du country, de la musique qui flirte avec le trad, de l’instrumental. »

Jeanick a pleuré

Candidate à deux Félix (Révélation de l’année et Album adulte contemporain) pour la première fois de sa carrière à 51 ans, Jeanick Fournier flottait sur un nuage quand elle a contacté Le Journal.

« J’ai pleuré. Comme d’habitude », a déclaré la championne 2022 de Canada’s Got Talent quand on lui a demandé sa réaction à l’annonce de ses citations.

« J’ai tout le temps été bien accueillie dans les émissions de télé, je sens que j’ai une place dans cette belle grande famille. Maintenant, recevoir des nominations à l’ADISQ, c’est le summum. »

Photo les archives Mario Beauregard/Agence QMI

CHANSON DE L'ANNÉE

· On a mis d'la lumière, 2Frères

· Ce n'est pas de la chance, Ariane Roy

· Crépuscule, Cœur de pirate

· Nouveau pouvoir, Corneille

· J'entends tout ce qui joue (dans ta tête), Daniel Bélanger

· Matusalem (avec Jay Scott), Koriass

· Dans l'jus, Lisa LeBlanc

· Tout l'amour qu'on donne, Marc Dupré

· Partout, Roxane Bruneau

· Gin à l'eau salée, Salebarbes

ARTISTE FÉMININE DE L'ANNÉE

· Alexandra Stréliski

· Ginette Reno

· Guylaine Tanguay

· Lisa LeBlanc

· Roxane Bruneau

ARTISTE MASCULIN DE L'ANNÉE

· Daniel Bélanger

· FouKi

· Ludovick Bourgeois

· Patrice Michaud

· Richard Séguin

GROUPE OU DUO DE L'ANNÉE

· 2Frères

· Bleu Jeans Bleu

· Les Cowboys Fringants

· Les Trois Accords

· Salebarbes

RÉVÉLATION DE L'ANNÉE

· Bibi Club

· Calamine

· Francis Degrandpré

· Jeanick Fournier

· Kanen