L’ambition verte de François Legault et du Québec

Le Québec est invité au premier Sommet sur l’ambition climatique à l’ONU. C’est tout un honneur pour le PM mais surtout, une reconnaissance très importante des choix énergétiques et environnementaux qu’ont fait les Québécois au cours de leur histoire.

Bien sûr, le Québec doit faire davantage, principalement en investissements urgemment et massivement en transport collectif dans toutes les régions du Québec (43% des GES proviennent des transports).

Or, les décisions récentes : abandon du 3e lien, fin de l’exploitation pétrolière et gazière, fin du nucléaire, bourse du carbone, rejet de GNL Québec, REM, interdiction de la vente de voitures à essence en 2035, filière batterie ou la stratégie d’électrification des transports, sont excessivement notables et doivent nous rendre fiers. Alors que la fatigue climatique affecte plusieurs citoyens, il faut célébrer les victoires.

Québec premier en Amérique du Nord

Cette reconnaissance ne doit pas être prise à la légère. Le fait que nous soyons l’État avec le plus faible bilan carbone en Amérique du Nord est dû à notre consommation d’électricité provenant des centrales hydroélectriques qui fournissent 94% de notre électricité.

Cet aspect est fondamental. On entend souvent que le Québec performe bien au niveau de son bilan carbone parce qu’il est « chanceux » d’avoir des barrages et une énergie renouvelable propre. Ca suffit. Nous ne sommes pas chanceux, ces choix nous les avons faits comme société. Arrêtons de minimiser nos bons résultats.

Barrages : des choix courageux

Au cœur de notre Révolution tranquille, grâce à la vision des Lévesque, Lesage et Bourassa, nous avons courageusement décidé de nationaliser l’hydroélectricité pour nous enrichir en plus d’investir des milliards de dollars pour réaliser ces immenses ouvrages énergétiques. Aujourd’hui, nous récoltons les fruits de ces choix.

Alors qu’une révolution mondiale énergétique et des transports est en cours, le Québec est de nouveau convié à des choix déterminants. Oui à l’efficacité énergétique, biomasse, géothermie, solaire, éolienne ... mais le Québec aura besoin de plus. Construire des barrages a des impacts certes, mais certainement moins que le pétrole, le gaz, le nucléaire ou le charbon. Il faut aller de l’avant.