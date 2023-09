Menus à petits prix: le poulet entier à moins de 2 $/lb

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 21 au 27 septembre 2023

Ça y est, c’est l’automne ! La saison des petits plats mijotés est officiellement lancée. Après les grandes chaleurs, place aux plats réconfortants !

Voici donc un menu à thématique automnale avec une belle vedette locale : la courge ! Les courges se sont faites rares l’année dernière (la réserve était même épuisée en novembre). On n’a pas pu en profiter pendant l’hiver, du moins, pas celles du Québec et elles étaient rarement au rabais, à cause d’une -maladie qui a frappé les récoltes. Alors à 0,88 $/lb... on en profite ! D’ailleurs, les courges se conservent très longtemps, jusqu’à des mois, à température pièce.

Et parlant de récoltes : les canneberges fraîches commencent à se pointer le bout du nez sur les étalages des épiceries, signe que l’automne est bien arrivé !

Bonne semaine !

La belle saison bat toujours son plein et les spéciaux sur les fruits et légumes d’ici nous permettent de faire le plein de fraîcheur sans se ruiner. C’est aussi une bonne semaine pour cuisiner un poulet rôti qui est à 1,99 $/lb dans trois grandes chaînes : on peut le désosser soi-même (et ainsi faire de belles économies), on peut le cuire en entier et faire des réserves de poulet cuit au congélateur... et dans tous les cas, on peut ensuite préparer un bon bouillon maison avec la carcasse pour de délicieuses soupes !

Biftecks ou rôti français à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Cassonade (1 kg) à 1,97 $ chez Walmart

à 1,97 $ chez Walmart Charcuteries tranchées (400-500 g) à 7,99 $ chez Maxi

à 7,99 $ chez Maxi Côtes de dos de porc à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Côtes de flanc de porc frais à 2,77 $/lb chez Super C

à 2,77 $/lb chez Super C Crevettes blanches du Pacifique surgelées (340 g) à 5,97 $ chez Metro

à 5,97 $ chez Metro Cubes de bœuf à ragoût à 4,99 $/lb chez Metro

à 4,99 $/lb chez Metro Filets de morue du Pacifique à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Filets de truite steelhead surgelés à 8,77 $/lb chez Super C

à 8,77 $/lb chez Super C Goberge aromatisée (227 g) à 2,49 $ chez Maxi et Provigo

à 2,49 $ chez Maxi et Provigo Jambon fumé (800 g) à 7,47 $ chez Walmart

à 7,47 $ chez Walmart Légumes en conserve de marque maison (341-398 ml) à 0,97 $ chez Super C

à 0,97 $ chez Super C Pâtes alimentaires (340-410 g) à 1 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo

à 1 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo Pilons de poulet à 1,97 $/lb chez Super C

à 1,97 $/lb chez Super C Poulets entiers à 1,99 $/lb chez Maxi, Metro et Provigo

à 1,99 $/lb chez Maxi, Metro et Provigo Rôti de bas de palette désossé à 4,77 $/lb chez Super C

à 4,77 $/lb chez Super C Saucisses fraîches à déjeuner (375 g) à 3,97 $ chez Super C

à 3,97 $ chez Super C Saucisses fumées (450 g) à 2,77 $ chez Super C

à 2,77 $ chez Super C Saumon de l’Atlantique fumé surgelé (300 g) à 12,99 $ chez Provigo

LUNDI

PAIN DE VIANDE AU PORC ET AUX POMMES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Foodivine Studio

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 1h10 min

Prix par portion : 1,17 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

MARDI

MIJOTÉ DE POULET AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Maya Visnyei

Portions : 6

Cuisson : 6h15 min

Prix par portion : 2,98 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous n’avez pas (ou que vous n’aimez pas) le vin, remplacez-le tout simplement par une quantité égale de bouillon. Pensez à faire cuire quelques hauts de cuisses supplémentaire pour un repas express plus tard dans la semaine. Si désiré, servez le tout sur du riz.

MERCREDI

PÂTES AU THON, AUX CHAMPIGNONS ET AUX ÉPINARDS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Foodivine Studio

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 1,68 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

BOLS VÉGANES TOFU ET QUINOA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 35 min

Cuisson : 40 min

Prix par portion : 3,25 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bloc de 1 kg de tofu qui est en vedette, n’hésitez pas à congeler l’extra (ça pourrait même faire deux portions). Le tofu se conserve très bien ainsi et absorbera même mieux les marinades, et le goût, après la décongélation.

VENDREDI

POULET ET COURGE MUSQUÉE AU RIZ

Recette tirée de Zeste

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 1,83 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser le poulet cuit en extra du repas de mijoté.

LUNCH

SALADE DE BROCOLI CROQUANT AU THON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Prix par portion : 2,04 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

N’hésitez pas à remplacer la pomme Granny Smith par une pomme McIntosh, dont le goût est aussi acidulé (vous pouvez la tremper dans une goutte de jus de citron pour éviter le brunissement).

COLLATION

CHIPS DE POMMES AU FOUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo fournie par Anne Pominville

Portions : 2

Préparation : 10 min

Cuisson : 2 h

Prix par portion : 0,26 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette