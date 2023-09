Le retour de l’Oktoberfest

Jean-François Bergeron (photo), directeur général de Capital Propane, a accepté la présidence d’honneur de la soirée Oktoberfest qui se tiendra chez Mercedes-Benz de Québec, rue Bouvier à Québec, le présentateur de l’événement, le mercredi 11 octobre de 18 h à 21 h. Le retour de cette fête d’octobre (Oktoberfest) se déroulera dans le contexte du 25e anniversaire de fondation des Œuvres Jean Lafrance (OJL), à qui seront versés les profits de la soirée qui offrira aux invités un menu festif élaboré par Le Bonne Entente, avec dégustations de vins et de bières de microbrasseries. Le camion de cuisine de rue des Œuvres Jean Lafrance sera aussi présent sur place avec un menu typiquement bavarois : choucroute, poulet, saucisses, bretzels ; le tout sera accompagné de musique allemande. Renseignements et achats de billets en ligne sur le site des œuvres : lesoeuvresjeanlafrance.ca.

Encore la touche !

Photo fournie par le trio

Bruno Bérubé (photo), que plusieurs ont connu comme professionnel de golf et/ou directeur général aux clubs de golf de Saint-Jean-Port-Joli, Lévis, Lac-Saint-Joseph, Professionnel Classe A et Membre à vie de la PGA du Canada, n’a pas perdu la touche. Bruno a réussi, le samedi 9 septembre dernier au Club de la Faune, le 3e trou d’un coup de sa carrière en utilisant un cocher d’allée, au trou numéro 16, sur une distance de 110 verges. Donald Fortin et Bernard Lefrançois ont été témoins de l’exploit de Bruno, qui, depuis 2016, a réorienté sa carrière dans le monde des garanties prolongées avec la compagnie Produits Avantage Plus. Il avait réalisé ses autres exploits golfiques en 1987 au Club de golf Trois-Saumons et au Club de golf Lévis en 2010.

Tout un Élan

Photo fournie par Classique Fondation Élan

La Classique de golf de la Fondation Élan, présentée le 14 septembre dernier sur les allées du Club de golf Cap-Rouge, a permis d’amasser la somme record de 80 000 $, qui permettra de contribuer concrètement à l’offre de services du CIUSSS de la Capitale-Nationale – Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), où 11 000 usagers reçoivent les services annuellement. L’activité permettra aussi de financer l’acquisition d’un appareil de stimulation électrique musculaire pour les enfants qui sont affligés d’une blessure médullaire (moelle épinière) ou d’une atteinte cérébrale. L’équipement sera aussi utilisé auprès des enfants qui présentent une limitation d’un membre freinant leur participation à de simples activités de la vie quotidienne. Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Chouinard, ambassadrice de la Fondation Élan ; Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec ; Éric Gignac, président de Transport Guilbault ; Annie Gagnon et Dave Pichette, respectivement directrice générale et président de la Fondation Élan.

Le plus vendu au monde

Photo fournie par livre des records Guinness

Guinness World Records, l’autorité mondiale en matière de records, a lancé jeudi dernier l’édition 2024 de son livre Guinness World Records (photo), le livre annuel le plus vendu au monde. L’édition GWR 2024 est le produit final d’une année au cours de laquelle près de 30 000 demandes ont été examinées par les gestionnaires de records. Seul un petit pourcentage des demandes a été retenu à la suite du processus de sélection, de sorte que les 2638 records figurant dans le livre représentent vraiment la crème de la crème de cette année. Un incontournable pour tous les collectionneurs, amateurs de défis incrédules ou pour les gens en quête d’inspiration. Prix de détail suggéré de 36,95 $. Offert chez les bons détaillants, notamment Renaud-Bray, Archambault, Indigo, Costco, Walmart et les librairies indépendantes.

Anniversaires

Photo fournie par Yves Fournier

Yves Fournier (photo), consultant agroalimentaire et développement et ex-président du club Lions Sillery/Sainte-Foy/Québec, 61 ans... John Tavares, attaquant des Maple Leafs de Toronto dans la LNH, 33 ans... Marilou, chanteuse, auteure-compositrice et interprète québécoise et cofondatrice de Trois fois par jour, un blogue culinaire, 33 ans... Guy Nantel, humoriste québécois, 55 ans... Sophia Loren, actrice italienne, 89 ans... Hervé Pomerleau (Groupe Pomerleau), 90 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 20 septembre 2018 : Gilles Banville (photo), 87 ans, fier résident de La Malbaie, président du Club de golf Murray Bay en 1992 et en 1993... 2021 : Anna Gaylor, 89 ans, comédienne française qui a fait son Conservatoire au côté de Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle et Jean-Paul Belmondo... 2016 : L’honorable Paule Gauthier, 72 ans, avocate, associée depuis 1984 chez Stein Monast, à Québec... 2015 : Jack Larson, 87 ans, acteur américain... 2014 : Pierre Paquette, 84 ans, ancien animateur de Radio-Canada... 2011 : Archibald West, 97 ans, créateur des célèbres croustilles triangulaires Doritos... 2005 : Simon Wiesenthal, 96 ans, traqueur de criminels de guerre nazis... 2000 : Gherman Titov, 65 ans, astronaute russe... 1999 : Robert Bob Lebel, 92 ans, président fondateur de la LHJMQ... 1985 : Guy L’Écuyer, 54 ans, comédien québécois... 1973 : Jim Croce, 30 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain... 1975 : Gilbert Chénier, 39 ans, comédien et acteur québécois.