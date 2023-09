Les cartes sont entre les mains de Connor Bedard

La planète hockey va suivre avec grande attention les premiers pas de Connor Bedard dans la Ligue nationale, mais ne comptez pas sur les Blackhawks de Chicago pour lui mettre de la pression supplémentaire.

C’est bien simple : le club ne veut pas contribuer au marasme ambiant entourant la jeune vedette. L’ancien des Pats de Regina, dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL), a sa destinée entre ses mains.

«Comme pour n’importe quel jeune joueur, je suis sûr qu’il y aura un effort continu pour faire ses preuves et justifier l’intérêt et les attentes, a déclaré le directeur général Kyle Davidson de Chicago dans des propos relayés par le site web NHL.com. Mais nous n’allons pas lui mettre de pression, nous allons simplement le laisser comprendre cela et le laisser également comprendre le niveau de la LNH.»

Le tout premier choix du plus récent repêchage a ébloui les observateurs, inscrivant trois buts à ses débuts dans un duel contre les Blues de St. Louis, lors du tournoi des recrues. Ce match a certainement amplifié des attentes déjà énormes. Pourtant, cela ne semble pas avoir intimidé Bedard.

«Je ne peux pas faire plus d'éloges sur la façon dont il a géré cela, comment il n'a pas laissé cela affecter sa concentration et ce qu'il pense être important et le travail qu'il doit faire, sur et hors de la glace, pour performer au niveau auquel il s'attend de lui-même», a commenté le DG des «Hawks».

Bref, le mot d’ordre est clair à Chicago : laissons Bedard voler de ses propres ailes.

«On le laissera lui et son jeu parler, a indiqué Davidson. Je suis sûr qu’il s’en sortira très bien.»