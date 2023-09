Les chevreuils seront au rendez-vous

Les amateurs de chasse du chevreuil devraient connaître une bonne saison de chasse cet automne. Selon les renseignements obtenus auprès des responsables du dossier au niveau gouvernemental, la population se porte plutôt bien sur le continent québécois.

« On s’attend à ce que ce soit de nouveau une bonne saison de chasse cet automne », d’expliquer la coordonnatrice du dossier du cerf de Virginie au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Sonia De Bellefeuille.

« L’hiver a été vraiment clément dans la majorité des zones de chasse sur le continent sauf pour la Côte-Nord où il n’y a pas de zone de chasse du cerf. Si on tient compte que les quatre derniers hivers ont été cléments et que, cet été, la nourriture a été très abondante avec la pluie que nous avons eue, ça promet. Si la météo collabore avec les chasseurs durant la saison, ce sera très bien. »

Photo fournie par Julien Cabana

La biologiste travaille de concert avec tous les biologistes en région qui font leur rapport. C’est à partir du résumé de toutes ces données que les décisions sont prises.

« Selon ce que nous estimons, et c’est vraiment un chiffre non vérifié avec des inventaires, la population de cerfs dépasse les 250 000 sur l’ensemble du Québec. Cette population n’est pas répartie de façon uniforme dans chacune des zones. »

L’hiver, le pire ennemi

Dans le cas du cerf, son pire ennemi au Québec, c’est vraiment l’hiver, qui cause la mort de plusieurs.

« Parfois, les gens sont tannés d’entendre parler des rigueurs de l’hiver, mais au Québec, c’est vraiment la cause la plus importante de mortalité dans la population de cerfs, raconte la spécialiste. Nous sommes vraiment son habitat le plus au nord. Il y a des cerfs semblables jusqu’au Pérou, une grande différence dans la température. C’est aussi pour cette raison qu’ils ne sont presque pas présents sur la Côte-Nord. »

Pour cet automne, plusieurs permis de cerf sans bois ont été délivrés.

« En tenant compte de plusieurs autres indicateurs que l’hiver, nous avons pu le faire. Les biologistes en région évaluent la situation dans leur zone et nous suggèrent un nombre de permis à émettre. »

Le changement de la date de l’ouverture, cet automne, pour la chasse à l’arme à feu, n’a rien de biologique.

« Dans le cas de la période de la chasse à l’arme à feu, la réglementation dit qu’elle doit débuter le samedi le plus près du 8 novembre. L’an dernier, nous étions à la date la plus hâtive soit le 5 novembre.

« Cet automne, nous nous retrouvons à la date la plus tardive, le 11. D’ici les cinq prochaines années, ça va toujours baisser d’une journée au moins.

« Pour les autres engins de chasse, les saisons demeurent les mêmes, soit le 2 octobre pour l’arc et l’arbalète et le 16 octobre pour l’arme à chargement par la bouche et le fusil. »

Durant la période de chasse à l’arme à feu, vous pouvez utiliser tous les engins qui ont été permis durant les périodes précédentes.

Une situation enviable

Sans dire que nous vivons présentement l’âge d’or du chevreuil dans plusieurs zones, alors que dans certaines la population est plutôt réduite, on peut facilement penser que les choses vont bien.

« Nous sommes dans une très bonne période. Le cerf est très abondant et profite des changements d’habitats adéquats pour lui. Cependant, ce qui est le plus important dans tout cela, c’est que nous exerçons un contrôle. Dans les années 2006-2007, nous n’avions pas encore commencé à voir les impacts négatifs d’une trop grande population de cerfs. »

Pour les résultats de chasse, la biologiste se dit heureuse des résultats.

« L’an dernier, nous avons eu le meilleur succès de chasse depuis 2007, avec un taux de succès de 37 % pour un premier cerf. On espère demeurer dans les mêmes eaux cet automne. »

Au total, 55 318 cerfs ont été enregistrés.

Le 1er décembre prochain, il faudra arrêter le nourrissage des cerfs. En ce qui a trait au fameux dossier du RTLB, la restriction sur la taille légale des bois, le dossier suit son cours. Il faut espérer que cette mesure obligatoire ne touchera que les zones où la population de cerfs n’est pas abondante. À suivre !