Les républicains doivent cesser d’être le parti de la stupidité

Après les élections de mi-mandat de 2022, je me suis surpris à penser que le cumul de défaites électorales et la multiplication des dossiers judiciaires contre Donald Trump allaient finalement inciter les républicains à donner un coup de barre.

J’ai maintes fois souligné que les États-Unis ont besoin que les deux grandes formations politiques offrent des options viables, qu’ils deviennent l’un pour l’autre une sorte de rempart contre les éléments radicaux.

Comme le système américain offre peu de marge de manœuvre pour les indépendants ou les tiers partis, il est impératif que le GOP redevienne autre chose que ce que l’ancien gouverneur républicain Bobby Jindal appelait déjà dès 2013 « the stupid party », le parti de la stupidité.

Une spirale infernale

Bien avant que la formation républicaine ne soit gangrénée par les Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, Lauren Boebert et autres George Santos, quelques oiseaux rares s’étaient invités sur la scène nationale.

Les observateurs les plus intéressés parmi vous n’ont sûrement pas oublié les frasques d’une Michele Bachmann ou l’ascension vertigineuse de Sarah Palin.

J’ai cru d’ailleurs qu’avec cette dernière nous avions atteint le fond du baril et que cette caricature brandissant son ignorance tel un bouclier suffirait à ramener les républicains plus près de l’ère Reagan que de l’ère du vide de Lipovetsky (1983).

La lecture de l’essai de l’écrivain conservateur Matt K. Lewis (2016), intitulé Too Dumb to fail : How the GOP Betrayed the Reagan Revolution to Win Elections, m’a convaincu que je n’avais pas imaginé le dérapage. Le parti de Reagan s’est enfoncé plutôt que se relever les manches.

Un danger pour la nation

Si je parviens à comprendre les impératifs de la stratégie électorale, tout comme je comprends qu’on puisse sacrifier des idées sur l’hôtel de la victoire, le spectacle navrant que nous offrent les républicains de la chambre ces jours-ci représente un danger pour les États-Unis.

Alors que plane une fois de plus l’ombre de la fermeture des services gouvernementaux (shutdown), ce ne sont plus les habituelles chicanes partisanes qui font déraper les négociations, mais bien les déchirements internes des républicains. Chaque fois qu’il ouvre la bouche, le speaker McCarthy risque son siège et mine sa crédibilité.

Préférant se concentrer sur des chimères et une enquête en destitution contre Joe Biden, le Parti républicain est plus divisé que jamais. S’il peut encore amasser des votes en jouant la carte de la guerre culturelle ou en agitant l’épouvantail woke, le GOP n’a plus de solutions.

Influencé par l’extrême droite, envisageant sans honte un virage autoritaire, il ne présente pas une vision cohérente pour s’attaquer aux problèmes du 21e siècle.

Donald Trump a mentionné à plusieurs reprises qu’il était à son aise lorsque règne le chaos. Si la formule lui a été profitable au plan personnel, on la déconseille pour diriger une puissance. Encore plus lorsque cette puissance est déjà malmenée.