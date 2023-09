Lettres attachées: les écoles ont la liberté de choisir l'écriture enseignée

N’en déplaise au ministre Bernard Drainville, des écoles pourront continuer de ne pas enseigner les lettres attachées aux élèves.

Le Programme de formation de l’école québécoise donne la liberté aux écoles de choisir le style d’écriture inculqué aux enfants, selon Nicolas Prévost, le président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement.

«Si tu regardes les attentes de fin de cycle et le programme de formation, tout indique que tu peux faire le choix», soutient-il, après avoir relu plusieurs fois les documents du ministère de l’Éducation.

Mardi, le ministre a demandé au réseau scolaire de ne pas abandonner l’apprentissage des lettres cursives aux gamins. « Le programme scolaire prévoit que l’écriture cursive ET l’écriture script soient enseignées au premier (1er et 2e) et deuxième cycle (3e et 4e) du primaire. Les enseignants doivent respecter le programme, et ce, dans le respect de leur autonomie professionnelle », a publié Bernard Drainville sur le réseau social X, anciennement Twitter. Mais il n’y aura pas de directive acheminée au réseau, comme ce fut le cas notamment pour les locaux transformés en salles de prière ou le cellulaire en classe.

Ce n’est toutefois pas l’interprétation qu’en font les directions d’école, même si la FQDEE est davantage favorable à ce que les deux techniques d’écriture soient enseignées dans les écoles.

«Il va falloir qu’il éclaircisse son programme de formation ou il envoie une directive, sinon, pour moi, ce n’est pas clair», insiste Nicolas Prévost.

Rappelons qu’un peu partout au Québec, des établissements scolaires ont cessé d’enseigner l’écriture cursive aux enfants, un choix qui se transforme parfois en casse-tête lorsqu’un jeune change d’établissement.

L’apprentissage diffère désormais d’une école à l’autre. Certains établissements enseignent uniquement le script, d’autres seulement les lettres attachées, et d’autres inculquent les deux aux élèves. Dans un même centre de services scolaires ou un même quartier, il peut y avoir plusieurs pratiques diverses.