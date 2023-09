L’expérience de Tarasenko et la jeunesse de Stützle servira-t-elle les Sénateurs?

À l’ouverture du camp d’entraînement, la planification est déjà bien commencée chez les Sénateurs d’Ottawa et leur instructeur-chef D.J. Smith a des idées afin de faire produire son offensive.

La direction espère voir le groupe de joueurs en place mener l’organisation vers une première participation aux séries depuis le printemps 2017 et les partisans s’attendent à voir les jeunes comme Brady Tkachuk et Tim Stützle prendre encore plus de place sur la feuille de pointage la saison prochaine. D’ailleurs, l’Allemand pourrait compter sur un allié de taille au sein de son trio si l’expérience s’avère concluante pendant le calendrier hors-concours.

«[Vladimir] Tarasenko aura une opportunité d’évoluer sur le côté gauche et aussi à droite. Il aura également l’occasion de jouer avec Stützle. Les lignes d’attaque changeront à mesure que l’année avancera, a promis Smith au cours de son point de presse, mercredi. Si quelqu’un ne va pas bien, un autre pourra prendre la place. Durant la phase précédente de reconstruction, il n’y a pas eu trop de gars pour combler les postes des jeunes.»

Ainsi, l’ensemble de l’effectif a davantage de profondeur selon les dirigeants du club. Toutefois, il faut éviter les excès de confiance aux dires des joueurs. Chaque jour sera important quant à la progression des Sénateurs.

«Personnellement, je ne regarde pas l’ensemble du portrait. On doit prendre un match à la fois. Quand vous examinez toute la saison, cela vous enlève pas mal d’énergie et vous pensez trop. Franchement, il faut se préoccuper de la première rencontre et ensuite, on pensera à la suivante», a commenté l’attaquant Claude Giroux au réseau Sportsnet, lundi.

Des nouvelles de l’extérieur

Évidemment, le directeur général Pierre Dorion a été interrogé sur le dossier du joueur autonome avec compensation Shane Pinto. D’après ses dires, les discussions se poursuivent et l’espoir de voir l’Américain au camp demeure entier.

Par ailleurs, l’attaquant Josh Norris a subi une blessure la semaine dernière et devra patiner avec un chandail interdisant les contacts lors des prochaines séances. Dorion a dit que le problème concernait un peu son épaule pour laquelle une opération a été effectuée.