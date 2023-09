LNH : Derek Stepan met fin à sa carrière de joueur

Toujours sans contrat, l’attaquant Derek Stepan a décidé de prendre sa retraite comme hockeyeur et d’œuvrer dans les bureaux de la direction du Wild du Minnesota.

C’est ce qu’a indiqué l’informateur hockey Michael Russo il y a quelques jours, précisant que l’homme de 33 ans épaulera le directeur général Bill Guerin. Les nouvelles fonctions du natif du Minnesota demeurent indéterminées.

Stepan a disputé les deux dernières campagnes chez les Hurricanes de la Caroline, qui lui ont accordé 750 000 $ l’an passé. En 2022-2023, il a inscrit cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en 73 rencontres, mais a été limité à une aide en 11 duels éliminatoires.

Le choix de deuxième tour des Rangers de New York au repêchage de 2008 a totalisé 182 filets et 515 points en 890 rencontres de saison régulière en carrière. En plus des Blueshirts et des Hurricanes, il a évolué pour les Coyotes de l’Arizona et les Sénateurs d’Ottawa.