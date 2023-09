L’Océanic vise une place dans les six meilleures équipes

RIMOUSKI - À deux jours du début de la saison régulière, l’Océanic de Rimouski a dévoilé des objectifs assez ambitieux, soit une place dans le top 6 du circuit Cecchini pour la saison régulière.

• À lire aussi: Blue Jackets : L’intelligence de Pascal Vincent vantée

• À lire aussi: Canadien: une première victoire et... un premier album de musique pour le gardien et guitariste Quentin Miller

« Dans notre division, les Remparts auront quand même une équipe redoutable avec le retour de certains vétérans. Ce ne sera pas des matchs faciles. Les Saguenéens seront à surveiller même s’ils auront probablement l’équipe la plus jeune de la Ligue et le Drakkar est une équipe qui, comme nous, va travailler pour arriver au titre. Je nous vois dans les six premiers dans la Ligue », a commenté le directeur-gérant de l’Océanic, Dany Dupont.

Des jeunes en progression

Dupont a aimé ce qu’il a vu de ces jeunes au camp. « Maxim Coursol a démontré une éthique de travail irréprochable, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs chances de marquer. Il a inscrit de gros buts. Quinn Kennedy et Spencer Gill sont en train de sortir de leur coquille. Nous avons vu de belles choses offensivement de Maël St-Denis qui a beaucoup plus de patience avec la rondelle, même chose pour Lyam Jacques ».

Alexandre Blais en est un autre qui a impressionné. « Il a obtenu six points dans un match. Je pense que je n’ai même pas fait ça dans toute ma carrière. Il a seulement 17 ans. Il aura 18 ans en novembre, c’est ce qu’on appelle un « late », a blagué Dany Dupont.

L’aplomb d’un Charle Truchon

L’ancien défenseur des Remparts, Charle Truchon, disputera sa 5e et dernière saison dans la LHJMQ dans l’équipe de sa région, lui qui est natif de Matane. « C’est un général pour nous. Il est capable de calmer tout le monde. Le fait qu’il a gagné la Coupe Memorial, c’est beaucoup pour nous », a mentionné Dany Dupont.

Une équipe axée sur la créativité

À sa première saison derrière le banc d’une équipe de la LHJMQ, Joël Perrault veut voir son équipe être créative en attaque. Il entend donner la latitude nécessaire à ses joueurs sur ce plan. « Je suis content de notre camp d’entraînement. Nous avons tous le sourire lorsque nous sommes à l’aréna. Nous avons des joueurs créatifs et on veut miser là-dessus ».

Photo Alexandre D’Astous

Ouverture vendredi contre les Tigres

L’Océanic amorcera la 29e saison de son histoire ce vendredi 22 septembre en recevant les Tigres de Victoriaville. « Nous sommes très emballés par ce qui s’en vient », a lancé le copropriétaire, Alexandre Tanguay.

La formation rimouskoise sera privée des services des défenseurs Luke Coughlin et Charles Côté qui ont suffisamment impressionné les Panthers de la Floride et les Flames de Calgary pour obtenir des invitations au camp principal de ces équipes. Lukas Hes (Arizona), Mathis Aguilar (Pittsburgh) et Julien Béland (Boston) seront à leurs postes.