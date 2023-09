Maple Leafs : «On vise beaucoup plus qu’une victoire au premier tour»

C’est la rentrée pour les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) et chez les Maple Leafs de Toronto, la note de passage est très haute, puisqu’il est davantage le temps de remporter un championnat et non pas d’apprendre à gagner.

Les journalistes et les caméras étaient très nombreux pour accueillir les joueurs de l’organisation n’ayant pas remporté la coupe Stanley depuis le printemps 1967. Encore une fois cette année, les attentes du public local sont élevées. Même s’il y a quelques mois, les Leafs ont atteint le deuxième tour éliminatoire pour la première fois en 19 ans, il en faudra davantage pour satisfaire les partisans. Et les patineurs eux-mêmes sont très exigeants en ce début de camp d’entraînement.

«On vise beaucoup plus qu’une victoire au premier tour, a ainsi déclaré le défenseur Morgan Rielly pendant les points de presse de l’équipe, mercredi. Maintenant, nous avons des gars ayant plus d’expérience en séries. Nous allons constituer un groupe qui travaillera très fort, tout en suivant une structure et en étant compétitif.»

«Après notre défaite, nous étions vraiment déçus et les voir se rendre en finale de la Coupe Stanley n’a pas facilité le processus», a-t-il aussi avoué en évoquant le revers au deuxième tour contre les Panthers de la Floride.

D’ailleurs, la bataille sera féroce au sein de la section Atlantique et le capitaine John Tavares estime que ses coéquipiers sauront faire face à la musique.

«La division était difficile d’emblée. Il y a quelques années, elle l’était un peu moins, mais on voit le talent qui se construit, a-t-il dit. Nous devons accepter le défi d’évoluer dans un groupe compliqué et nous frayer un chemin. [...] Depuis que je suis dans cette ligue, je veux soulever le gros trophée par-dessus ma tête. Quand je suis arrivé ici, j’ai vu une équipe aspirante aux grands honneurs et je le vois encore.»

Plus de mordant et de pugnacité

La saison estivale a été synonyme d’action dans la Ville Reine : nouveau contrat pour la vedette Auston Matthews et l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, départ du directeur général Kyle Dubas et arrivée de son successeur Brad Treliving, voilà quelques-unes des nouvelles importantes annoncées. Aussi, il y a des changements à l’effectif. L’arrivée des Max Domi, Tyler Bertuzzi et Ryan Reaves a plu aux joueurs, dont Matthews.

«Ajouter un peu de muscle à la formation, ça ne fait jamais de mal, a-t-il commenté. Chaque année, vous avez confiance, mais vous devez vous présenter, attacher les lacets de vos patins et travailler. Il y a de nouveaux visages, c’est excitant et voilà ce que signifie cette période de l’année.»