«J'aime les gens»: Dominique Fils-Aimé amorce une nouvelle trilogie avec son nouvel album «Our Roots Run Deep»

Sur le troisième album de Dominique Fils-Aimé, Three Little Words, tous les titres des chansons étaient formés de trois mots. Devinez ce que l’artiste montréalaise a fait pour son tout nouveau et quatrième album Our Roots Run Deep ?

Passez go et réclamez 200 $ si vous avez répondu qu’elle a choisi des titres de quatre mots pour chacune des 12 compositions.

Ce n'est pas tout. Après avoir exploré l’héritage musical des communautés afrodescendantes sur ses trois premiers albums, tous associés à une couleur primaire (bleu, rouge et bleu), l'artiste qui a de la suite dans les idées amorce avec Our Roots Run Deep une nouvelle trilogie, le premier volet se présentant sur fond vert.

Au Québec, il n’y a sûrement pas d’artiste plus conceptuelle qu’elle.

« J’ai réalisé que plus je me donne une structure prédéfinie avec une ligne directrice dès le début de la trilogie, le mieux je me porte et le plus je me sens libre dans ma création », dit-elle avec un sourire dans la voix.

« J’ai cet apaisement de savoir que le message sera concis et cohérent », ajoute-t-elle.

Photo Jetro Emilcar fournie par Ensoul Records

Mantras

La concision, notamment ce qui concerne ses textes porteurs d’espoir, est le mot-clef. Ses textes sont courts, mais évocateurs. Sur des rythmes indéniablement inspirés du jazz où les percussions et les boucles vocales sont mises en évidence, Dominique Fils-Aimé mise sur la répétition des mots pour toucher les cœurs.

« Ce sont comme des mantras, des petits poèmes faciles à digérer pour qu’ils rentrent vraiment. Je ne veux pas que ce soit un bombardement d’informations comme on peut le vivre assez souvent. J’avais besoin de faire des choses plus dénudées. »

Quand elle répète Just Let Me Go, Love Will Grow Back ou Give Me a Reason, pas besoin de se faire faire un dessin. On comprend ce qu’elle souhaite partager.

« Quand il y a moins de mots, ils ont plus de poids », tranche Dominique Fils-Aimé.

« J’aime les gens »

Sur Our Roots Run Deep, la Montréalaise tourne sa plume vers la nature. Elle prend l'exemple du « réseau super complexe » qui unit tous les arbres par leurs racines, et font en sorte qu’ils sont plus forts quand ils grandissent, pour émettre l’hypothèse que les humains peuvent avoir un impact les uns sur les autres.

Encore une fois, Dominique Fils-Aimé souhaite se servir de sa musique pour rassembler dans l’amour, au lieu de diviser. « J’aime les gens et j’ai envie profondément que les gens aillent bien. »

Elle ne prétend pas changer le monde, mais croit que tous les petits gestes, comme chacune de ses chansons, peuvent faire une différence.

« C’est comme un petit colibri qui voit une forêt en feu et prend une goutte dans l’océan et va la mettre sur le feu. Les autres colibris rigolent, mais il leur dit : si on met tous une goutte, on peut éteindre le feu. »