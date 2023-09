Nouvelles places en CPE: l’annulation du préfabriqué entraînera un retard

La décision de renoncer au préfabriqué entraînera un retard de seulement quatre mois dans la création de nouvelles places dans les Centres de la petite enfance, assure la ministre Suzanne Roy.

«C’est sûr qu’il va y avoir un délai supplémentaire. On a estimé que c’était à peu près de quatre mois, le délai supplémentaire, mais on va s’assurer de les accompagner pour que ça se fasse le plus rapidement possible», a déclaré la ministre de la Famille, mercredi matin.

Début septembre, Québec a reculé sur l’idée de créer 43 CPE en mode préfabriqué devant l’explosion du budget. Il en aurait coûté 100 M$ de plus que prévu pour ouvrir les 3214 nouvelles places promises.

Toutefois, les 43 projets annoncés vont de l’avant, mais dans une formule traditionnelle, explique Suzanne Roy.

Près de la moitié d’entre eux étaient plus avancés et avaient déjà un terrain, souligne-t-elle. «Certains devraient probablement, effectivement avoir une pépine dès le printemps, comme c’était prévu avec le préfabriqué, mais ça va se faire avec d’autres méthodes», assure la ministre.

Près de 37 000 enfants sont présentement inscrits en attente d’une place en service de garde présentement.

Guichet unique

La ministre Roy a annoncé, mercredi, son intention d’aller de l’avant avec un Guichet unique pour les services de garde. Celui-ci sera géré par Québec, plutôt qu’une coopérative comme c’est le cas avec la Place 0-5. Les utilisateurs pourront également connaître leur position approximative sur la liste, avec un système de catégorie par couleurs.

Au moment de l’inscription, les parents devront inscrire la date d’entrée souhaitée pour leur enfant. Ils pourront aussi faire une demande pour plusieurs installations.

Toutefois, une fois qu’une place aura été acceptée, l’enfant se retrouvera au bas de la liste, si jamais ses parents souhaitent l'inscrire à nouveau dans une installation plus proche.

Le guichet unique devrait être en place doit être en place d’ici l’an prochain.