Olivier Bibeau: De Final State à Disney, Pepsi, NASA et Netflix

Le Québécois Olivier Bibeau a déjà vu ses chansons être utilisées par des marques de prestige allant de Disney à Pepsi, en passant par Biotherm, Audi et même NASA. Mais dès cette semaine, c’est dans la populaire série Love Is Blind, sur Netflix, qu’on pourra entendre une de ses compositions.

Le public d’ici connaît déjà Olivier Bibeau grâce à ses années passées au sein de la populaire – et désormais défunte – formation rock Final State. Mais depuis la dissolution du groupe, l’artiste de Québec œuvre désormais dans l’ombre ; un contraste important avec la carrière qu’il a longtemps mené sur les planches.

« C’est très différent. Mais en réalité, c’est Final State qui m’a fait tomber en amour avec le travail de studio. C’est ce que j’aimais le plus », atteste-t-il.

L’artiste de 31 ans savoure donc pleinement cette nouvelle réalité.

« Évidemment, l’adrénaline d’être sur une scène et de recevoir l’énergie de milliers de personnes, c’est difficile à reproduire ailleurs. Mais je suis le plus heureux quand je suis dans mon studio. Ça me permet d’avoir une très grande liberté, de travailler avec différents styles musicaux », poursuit-il.

En effet, les sonorités qu’il crée désormais peuvent aller du rock à l’électro, en passant par le folk, la pop ou le hip-hop. Celles-ci ont d’ailleurs été entendues dans des contextes tout aussi divers : des Jeux olympiques de Beijing au Super Bowl, mais également dans des films (Senior Year) ainsi que plusieurs séries télévisées (Grown-ish, Welcome to Eden).

L’entraînement de Lionel Messi

Et c’est parfois dans des circonstances encore plus surprenantes que les airs d’Olivier Bibeau sont utilisés. Un exemple ? Le joueur étoile de soccer argentin Lionel Messi a récemment apposé la musique du Québécois sur une vidéo d’entraînement partagée à ses quelque 487 millions d’abonnés sur la plateforme Instagram. Une visibilité inespérée qui a rapidement porté ses fruits.

« Je n’étais pas au courant ! Je l’ai appris en voyant mes boîtes de messagerie se remplir sur mes réseaux sociaux. Mon nom apparaissait dans la publication, alors ça a permis aux gens de me retrouver facilement. Disons que ça a été une belle surprise qui a fait monter en flèche mon nombre d’écoutes sur les plateformes », explique-t-il en riant.

Love Is Blind

Cette fois-ci, Netflix a choisi son titre Better Together pour la très attendue nouvelle saison de Love Is Blind, dont le démarrage est prévu ce vendredi. Au fil de ses quatre éditions précédentes, la téléréalité-phare de la plateforme a établi de nouveaux records d’écoute, en plus d’être vantée par les Kim Kardashian, Lizzo, Billie Eilish et autres Daniel Radcliff sur les réseaux sociaux.

Son concept : on y retrouve 30 célibataires qui doivent courtiser le sexe opposé au fil de rendez-vous doux organisés dans des cabines individuelles bien fermées. Aucun contact, aucun coup d’œil même, histoire de favoriser les affinités intellectuelles plutôt que physiques. Pour passer à l’étape suivante, soit la rencontre en chair et en os, ils ont une dizaine de jours pour trouver l’âme sœur qui acceptera leur demande en mariage.

Photo fournie par Netflix

On pourra donc entendre la pièce d’Olivier Bibeau dans une scène clé, alors que les couples fiancés débarquent dans un luxueux complexe hôtelier et apprennent à faire plus ample connaissance sous les cocotiers. Cette étape engendrera évidemment des étincelles... et pas toujours positives.

« Je sais que c’est une des plus populaires téléréalités aux États-Unis, alors je sais que ça va rejoindre beaucoup de monde. C’est une super belle visibilité pour un artiste », indique-t-il.

La cinquième saison de Love is Blind démarrera vendredi, sur Netflix.