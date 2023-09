Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 21 septembre qui valent le détour.

Football : 49ers de San Francisco c. Giants de New York

On s’attend à un duel très inégal entre les 49ers et les Giants pour l’affrontement du jeudi soir de la troisième semaine d’activités dans la NFL. Les «Niners» sont dominants depuis le début de la saison, tandis que les «Géants» n’ont convaincu personne jusqu’à maintenant. Ces derniers ont été humiliés 40 à 0 par les Cowboys de Dallas en levée de rideau et ils ont battu de peine et de misère les faibles Cardinals de l’Arizona dimanche dernier.

Les 49ers ont inscrit 30 points à chacun de leurs deux premiers matchs et il y a fort à parier que leur défense n’en accordera pas beaucoup au club de la Grosse Pomme.

Prédiction : Moins de 37,5 points seront inscrits – 3,15

Football : Georgia State c. Coastal Carolina

Dans la NCAA, les Panthers de Georgia State n’ont pas encore connu la défaite depuis le début des hostilités en 2023. Les Chanticleers de Coastal Carolina ont quant à eux un dossier de 2-1 et ont remporté leurs deux derniers duels. Les experts s’entendent pour dire que les Panthers devraient maintenir leur fiche parfaite, considérant que leur défensive est assez imposante. Ces derniers ont aussi inscrit un minimum de 35 points à tous leurs matchs cette saison.

Prédiction : Georgia State inscrira plus de 34,5 points – 3,40

Tennis : Alexis Galarneau c. Laurent Lokoli

Alexis Galarneau est sur une lancée phénoménale depuis ses matchs à la Coupe Davis. Le Québécois, classé au 202e rang mondial, a battu coup sur coup Lorenzo Sonego (38e) et Alejandro Tabilo (125e) pour aider le Canada à passer au tour suivant. De retour dans les tournois Challenger, Galarneau a facilement disposé de l’Argentin Juan Pablo Ficovich au premier tour à Columbus. La sixième tête de série affrontera désormais Laurent Lokoli (229e), un Français dont il n’a jamais croisé la route. Le joueur de 28 ans arrivera lui aussi en confiance après une balade en deux manches de 6-1 et 6-0 face à Jack Anthrop. Le momentum de Galarneau sera toutefois très difficile à freiner.

Prédiction : Victoire d’Alexis Galarneau – 1,74