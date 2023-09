Pénurie de médecins: Dubé mise sur des retraites progressives

Incapable de former suffisamment de médecins pour compenser les départs, le ministre de la Santé demande à leur ordre professionnel de permettre les départs progressifs à la retraite, plutôt que d’obliger ceux-ci à abandonner l’ensemble de leur clientèle d’un seul coup.

En 2022-2023, le réseau public a perdu 49 médecins de plus que le nombre de nouveaux diplômés, révélait le quotidien Le Devoir, mercredi matin. Tous n’ont pas quitté la profession pour la retraite, certains ont plutôt opté pour le privé, tandis que d’autres ont déménagé à l’extérieur du Québec.

Interpellé dans les corridors de l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé a invité le Collège des médecins à modifier ses exigences, afin de permettre les départs à la retraite progressifs.

« Il y a beaucoup de médecins qui voudraient être capables de prendre leur retraite sur une base de deux jours semaine, trois jours semaine, et ça, en ce moment, ce n’est pas permis », explique Christian Dubé.

Les règles actuelles prévoient qu’un médecin doit remettre sa liste complète de patients dans un délai de 60 jours.

Ouverture du Collège

Du côté du Collège des médecins, on assure que des annonces sont à venir à la suite d’un récent chantier mené avec le ministère et les fédérations de médecins.

L’ordre devait trouver le moyen de permettre une réduction de la clientèle, tout en s’assurant que les médecins respectent leurs obligations déontologiques de prise en charge et de suivi des patients, explique le Collège.

« Les discussions entre la FMOQ, le MSSS et le Collège sont terminées. Mais, il reste une question administrative à régler qui n’est pas sous la responsabilité du Collège. Par la suite, nous pourrons procéder à l’annonce des mesures », écrit une porte-parole.

Déficit de formation

Selon le ministre Dubé, le déficit de nouveaux médecins est le fruit de décisions prises sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, qui avait décidé de limiter le nombre d’admissions.

Les facultés formaient alors environ 400 omnipraticiens annuellement, selon les chiffres du ministre. Le gouvernement Legault a augmenté les admissions à près de 1000 et atteindra bientôt 1200.

« Rappelez-vous, dans ce temps-là, l’ancien gouvernement disait qu’il y avait trop de médecins de famille et on a arrêté la croissance de formation. Cinq ans plus tard, ce sont ces médecins-là qui entrent aujourd’hui », dit Christian Dubé.

Et puisque 400 médecins sortent des facultés ces jours-ci et que 450 prennent leur retraite, Christian Dubé assure que la différence « vient d’un manque de formation ».

En permettant le travail à temps partiel après l’âge de 65 ans, par exemple, Christian Dubé espère donc éviter de creuser le déficit, le temps de former plus de diplômés. « C’est une méthode à court terme pour solutionner le problème qui a été causé il y a quelques années », dit-il.