Petit guide de survie pour résister aux campagnes d’intimidation de la gauche radicale

Il était temps qu’on parle ouvertement de la gauche radicale au Québec – on pourrait aussi parler de la gauche woke.

Trop souvent, celle-ci cherche à dissimuler son existence derrière des concepts généraux et généreux, sur lesquels elle revendique le monopole. Elle prétend ainsi lutter pour la diversité, pour l’inclusion, pour l’ouverture, pour la générosité. Elle se prend pour le camp du Bien.

Mais on découvre assez rapidement sa vraie nature dès qu’on questionne la traduction concrète qu’elle donne de ces concepts ou qu’on demande simplement d’en débattre.

Il n’est pas permis de remettre en question la révolution qu’elle a imposé à la définition de l’homme et de la femme. Il n’est pas permis de contester sa théorie du racisme systémique. Elle se scandalise quand on lui fait remarquer que parler de «colonialisme québécois» est une immense sottise.

On pourrait faire une longue liste de ses interdictions, en fait.

Sa méthode est simple: dès qu’on lui tient tête, elle lance ses accusations d’intolérance, de racisme, de xénophobie, d’islamophobie, de transphobie, et ainsi de suite. Elle peut même accuser ses contradicteurs de pousser les membres de certaines minorités au suicide tout simplement parce qu’on demande d’examiner plus en profondeur certains concepts. On l’a entendu, ces derniers jours.

La gauche radicale fonctionne à l’intimidation et en meute.

Quand quelqu’un se dresse contre elle, ou se contente de la nommer, elle attaque en meute, sur les réseaux sociaux, certes, mais pas exclusivement.

Puisqu’est dominante à l’université en histoire et en sciences sociales, elle a le pouvoir d’empêcher les carrières, ou de les briser. Celui lui a permis, au fil du temps, de s’emparer de la référence à la science dans les sciences sociales.

Dans les médias, elle cherche à tout prix à coller une étiquette infamante à ceux qu’elle prend en grippe, et qu’elle voudrait chasser du débat public, et si elle n’y parvient pas, à les condamner au rôle de méchant ou de très méchant, qu’ils sont rares à supporter, pour des raisons parfaitement compréhensibles, d’ailleurs.

La gauche radicale est haineuse, mais se croit étrangère à la haine. Elle ne comprend pas son propre fanatisme.

Et il faut leur tenir tête.

Ses militants sont toutefois étonnants.

Il suffit qu’on leur réponde publiquement pour qu’ils se décomposent. Ils vont même jusqu’à chouiner quand on se contente de les citer – normalement, ils parlent entre eux, et quand leur délire est exposé au grand public, ils se sentent agressés.

Ils ont tellement l’habitude d’exercer une forme d’autorité morale sur leurs contemporains qu’ils sont bouleversés à l’idée qu’on ne se plie pas à leurs commandement.

Et c’est ici qu’on peut répondre à la question «que faire» devant la gauche radicale?

La réponse tient en un mot: avoir du courage. Lui tenir tête. Ne pas céder devant ses vociférations. Sans cela, rien n’est possible.

Ensuite, il ne faut jamais lui accorder le monopole sur la définition du vocabulaire.

Lorsqu’elle attaque, il faut contre-attaquer. Il ne faut pas seulement lui reprocher ses excès, ou lui reprocher d’aller trop loin, mais montrer en quoi le fondement de son raisonnement est vicié.

Elle représente aujourd’hui la principale menace antidémocratique interne aux sociétés occidentales, dans la mesure où elle parle le langage de la démocratie pour mieux le renverser et à la fin l’abolir.

Plus elle s’imposera, plus nos sociétés subiront sa censure, plus le débat public se rétrécira, plus la vie politique s’asséchera.