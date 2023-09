Plus haut pont de Californie: un ado sauvé après avoir été suspendu à plus de 210 mètres

Vouloir filmer une cascade est souvent réservée aux professionnels et ce n’est pas pour rien, a constaté un adolescent de 19 ans qui a voulu en faire de même, mais a chuté et s’est retrouvé suspendu sous le plus haut pont de la Californie, lundi soir.

Le jeune homme s’est retrouvé coincé sous le pont en début de soirée lorsque son équipement a lâché, l’empêchant de remonter sur la passerelle du pont de Foresthill, ont indiqué les autorités sur Facebook.

Il est ainsi resté suspendu au bout de la corde qu’il utilisait pour sa cascade alors qu’il souhaitait se balancer au-dessus de la rivière American, située près de Sacramento.

Son ami – qui était là pour filmer l’action – a aussitôt appelé les urgences. Plus de deux douzaines de secouristes ont été mobilisées afin de faire descendre un sauveteur par une corde verticale pour aller récupérer l’adolescent.

Si tout est bien qui finit bien, les deux jeunes ont tout de même hérité d’une amende pour violation de domicile, puisqu’il est interdit de pénétrer sur le pont, a rappelé le bureau du shérif du comté de Placer.