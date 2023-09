Quand le sentiment d’injustice pèse trop lourd

Je vous partage mon histoire de vie et ma déception face au système de justice. Voici en premier ma lettre écrite au ministre pour lui faire part de ma déception. Lettre pour laquelle je n’ai même pas reçu un accusé de réception.

« Monsieur le Ministre Simon Jolin-Barrette,

Il y a quelque temps, vous annonciez qu’il y aurait plus de tribunaux en matière de violences conjugales et sexuelles. Je viens de traverser un long processus de cinq ans pour faire reconnaître la violence conjugale, psychologique, monétaire et verbale de mon ex-conjoint, ainsi que les menaces vécues en 31 ans de mariage.

J’ai porté plainte à la police et rencontré un procureur pour me faire dire « Vous avez vécu une seule voie de fait simple en 2005. Comme il n’y a pas eu de récidive, à part des menaces de vous faire mal, on ne peut rien faire, même si nous reconnaissons la violence vécue durant votre mariage. Comme vous avez un très bon dossier (137 pages), la consultation d’un avocat pourrait vous aider à obtenir de bons résultats. »

Je n’ai pas un sou pour payer un avocat, malgré le fait que l’enquêteur et le procureur me félicitent pour la qualité de mon dossier très bien structuré. Il serait rare selon eux, qu’une victime arrive au tribunal avec autant de preuves. Malgré cela, mon dossier est refusé, et je ne comprends pas. Où elle est la justice, quand on semble protéger ceux qui font le mal plutôt que leurs victimes ?

En passant, mon ex-conjoint a fraudé, volé et fait de la collusion toute sa vie. Après l’avoir dénoncé à son employeur, pour cause de délai de prescription, on lui a gentiment demandé de prendre sa retraite, vu que son syndicat le protégeait bec et ongles.

Comme il a abusé de moi en se moquant même des agressions sexuelles subies dans mon enfance pour me faire encore plus de mal, on m’a juste dit : « Ma chère dame, faites appel aux ressources existantes pour vous guérir. » Je suis en colère, car une fois le dossier fermé par le procureur, comme il n’existe plus de possibilité de revenir sur la décision, il me reste quoi pour obtenir justice ?

J’espère que j’aurai une suite à ma demande et non pas juste un message automatique. Toutes les autres formes de violence conjugale sont aussi destructrices que les coups. Je ne suis pas une personnalité publique avec un pouvoir de se faire entendre. Je suis juste une Madame Tout-le-Monde qui veut être entendue.

Femme désabusée

Votre lettre est une excellente illustration des difficultés vécues par les femmes qui portent plainte. Demain suivra votre témoignage de vie dans ce Courrier.