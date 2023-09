Québec, ville gourmande: découvrez ce resto italien où les pâtes sont exquises

Au cœur d’un quartier résidentiel de Sillery se cache un petit restaurant, le Tonino, qui se taille une place dans la cour des grands avec sa cuisine italienne à la fois authentique et moderne.

L’échoppe porte le surnom du chef et copropriétaire Anthony Travaglini, qui a grandi dans une famille italienne où la nourriture était au centre des préoccupations.

« Pendant qu’on mangeait à table, on parlait de ce qu’on voulait manger le lendemain », me lance-t-il dans un grand éclat de rire.

Attablé dans son restaurant au décor classique, dans les locaux de l’ancienne Perla, il partage son fort sentiment d’appartenance à sa mère patrie. Il est né dans le petit village de Vasto, dans les Abruzzes, et est arrivé au Québec à l’âge de 7 ans.

« Mon père est un importateur de produits fins. J’ai toujours été là-dedans. Ma famille en Italie a des terres agricoles. Moi, je n’allais pas au camp de jour l’été, j’allais voir ma famille en Italie. J’étais avec mon oncle sur le tracteur, on allait cueillir des tomates et on faisait notre huile d’olive. C’était vraiment une belle enfance. »

Photo Marianne White

C’est donc sans surprise qu’il a fait des études culinaires à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), avant d’aller travailler en Europe, notamment en Italie, à Nice et en Israël.

Après quelque temps aux commandes des cuisines du Il Teatro, il a eu envie de voler de ses propres ailes. « Je voulais faire ma petite maison de qualité avec ce que je connais », explique-t-il.

Le royaume des pâtes

Ouvert en 2020 juste avant la pandémie, le Tonino s’est rapidement bâti une belle réputation avec le bouche-à-oreille.

Et les pâtes maison y sont pour quelque chose. J’y ai dégusté récemment de divines paccheri au homard, dans une délicate sauce à la bisque. Ici, on ne lésine pas sur la quantité de homard décortiqué, il y en a à souhait !

photo Marianne White

Si les pâtes flambées dans la meule de parmesan sont offertes lors de votre visite, laissez-vous tenter par l’expérience.

Car il faut dire que le menu varie très souvent, au gré des saisons et des arrivages. Certains plats sont régulièrement disponibles, comme les fusilloni aux champignons, noisettes et burrata, un petit délice avec sa sauce onctueuse et son mariage parfait des ingrédients.

Photo Facebook du Tonino

J’aime que toutes les pâtes soient offertes en format entrée ou plat. Cela permet de partager, selon nos envies et notre appétit. Mais avertissement, la portion complète est costaude.

« Il faut penser aux gros mangeurs ! Moi, je veux qu’ils soient contents », s’exclame le jeune chef en se frottant la panse.

photo Marianne White

Convivialité

Il y a aussi beaucoup de poisson, de fruits de mer et de viande sur la carte épurée (6 ou 7 entrées et autant de plats). Mais les ingrédients sont de grande qualité, choisis avec soin et cuisinés à point.

Je suis une inconditionnelle du carpaccio de bœuf, une entrée signature. Il est servi avec une glace au vin rouge, dont l’idée est venue au chef de manière plutôt originale.

« Quand j’ai repris le restaurant, il y avait un cellier plein de vin que je n’aimais pas. On a décidé d’en faire de la crème glacée », raconte Anthony.

photo Marianne White

Et c’est très réussi. La glace apporte une touche sucrée qui s’accorde bien avec la viande, les oignons frits, les herbes et la duxelles aux champignons.

La lasagne frite, très populaire à Naples, est une autre belle entrée à partager. Si vous êtes du type sucré, ne manquez pas le tiramisu et le pain perdu, ils sont prodigieux.

Photo Marianne White

J’ai apprécié l’atmosphère chaleureuse du restaurant avec ses nappes blanches, chandelles, boiseries et lumières tamisées. Pour ajouter à l’expérience, Benito, l’ancien propriétaire du Café de la Paix, vient souvent donner un coup de main au service en chantonnant en italien. Ici, la vita è bella !

Le propriétaire Anthony Travaglini m’a appris qu’il mijote un projet de boutique qui offrira des produits importés et des pizzas, toujours dans le secteur de Sillery. À suivre !

Tonino

1274, avenue du Chanoine-Morel, Québec

Ouvert en soirée du mardi au samedi