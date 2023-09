«Simple comme Sylvain»: une comédie romantique mature, épurée et très réussie

Dans Simple comme Sylvain, son très réussi troisième long métrage, l’actrice et réalisatrice Monia Chokri délaisse les effets de styles de ses deux films précédents pour signer une œuvre plus mature et épurée, qui revisite à sa façon les codes de la comédie romantique.

• À VOIR: Magalie Lépine-Blondeau brille sur le tapis rouge de Simple comme Sylvain

Sophia (Magalie Lépine-Blondeau), 40 ans, enseigne la philosophie à l’université du troisième âge et vit en couple depuis 10 ans avec Xavier (Francis-William Rhéaume), un professeur de science politique. Sophia et Xavier ont une vie sociale bien remplie, entourés d’amis qu’ils fréquentent régulièrement. Mais au lit, c’est une autre histoire, le couple n’ayant pratiquement plus de rapports sexuels depuis des années.

Le quotidien tranquille de Sophia sera chamboulé un matin d’automne, alors qu’elle fait la rencontre de Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), un entrepreneur en construction engagé pour rénover un chalet des Laurentides qu’elle vient d’acheter avec Xavier.

Entre Sophia et Sylvain, le coup de foudre est aussi instantané que fulgurant. Sylvain viendra rapidement combler le manque d’affection (et de plaisirs charnels) dont souffrait Sophia depuis longtemps. Fortement attirée par cet homme manuel qui n’a rien à voir avec son milieu intellectuel, elle décidera de quitter Xavier pour aller vivre avec Sylvain. Mais leur amour sera-t-il assez fort pour résister à leurs différences de classes sociales et d’éducation ?

Avec simplicité

On retrouve, dans cette nouvelle offrande de Monia Chokri (La femme de mon frère, Babysitter), tout ce qui fait la force de son cinéma : un humour mordant, des dialogues drôles et bien ciselés, une esthétique léchée où rien n’a été laissé au hasard (mention spéciale à la direction photo d’André Turpin qui est superbe).

Mais ce qui étonne le plus avec Simple comme Sylvain, c’est justement la simplicité (et l’authenticité) avec laquelle la réalisatrice a choisi de raconter cette histoire d’amour et de désir – une approche qui détonne avec la mise en scène totalement éclatée de son film précédent, Babysitter.

En se réappropriant habilement les codes de la comédie romantique, Monia Chokri explore la complexité du sentiment amoureux en réfléchissant à la place du désir dans le couple, mais aussi à la différence des classes sociales. Simple comme Sylvain offre quelques scènes hilarantes, notamment celles où les deux amoureux font la rencontre de la famille et des amis de leurs nouveaux partenaires, aux antipodes de leurs milieux respectifs.

Mais c’est surtout par la tendresse et la mélancolie qu’il distille que ce nouveau film de Monia Chokri se distingue. Les deux personnages principaux du film sont incarnés avec énormément de justesse par Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Leur complicité est palpable et Chokri a réussi à filmer leurs scènes d’intimité avec un mélange de fougue et de sensibilité. À la fois drôle et attachant, son Simple comme Sylvain est une œuvre parfaitement maîtrisée qui navigue avec brio entre la romance et la comédie.

Note : 4 sur 5.

Simple comme Sylvain, un film de Monia Chokri avec Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume et Steve Laplante. À l'affiche vendredi.