Préparez-vous à une «triple épidémie» de virus respiratoires cet automne au Québec

Alors que l’été tire à sa fin, les Québécois doivent se préparer à une « triple épidémie » de virus respiratoires cet automne, alors que la Santé publique prévient que la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) circuleront simultanément.

« Il s’agit des trois principaux virus [...] pendant la COVID-19, les autres virus circulaient très peu, mais là, ils sont vraiment revenus en force et ils seront présents cette année », affirme le médecin en santé publique de l’Institut national de santé publique du Québec, Nicholas Brousseau.

Même si la saison de la grippe n’est pas encore commencée chez nous, on peut s’attendre à une prévalence du virus de l’influenza de type A (AH1N1), soutient l’expert.

C’est du moins le scénario qui s’est produit en Australie, où la saison hivernale, inverse à la nôtre, a débuté un peu plus tôt que prévu.

La saison grippale australienne est une référence importante pour les experts en matière de santé publique chez nous, affirme le Dr Brousseau. « Ce fut une bonne saison, mais pas catastrophique » illustre l’expert.

Enfants hospitalisés

Fait marquant cette année à l’autre bout du globe, 71 % des admissions en centre hospitalier pour des cas confirmés d’influenza étaient pour des enfants de moins de 16 ans, souligne le ministère de la Santé australien.

Impossible toutefois de prédire si la situation se répétera chez nous dans les prochains mois, prévient le Dr Brousseau.

Près de 200 000 cas de COVID-19

Par ailleurs, la COVID-19 est en recrudescence depuis quelques semaines au Québec.

Communément appelé Eris, c’est le variant EG.5, qui est en prévalence, depuis son arrivée en juillet dernier.

Selon les plus récentes estimations de l’INSPQ, on comptait entre 127 000 et 204 000 cas de COVID-19 lors de la première semaine de septembre.

Vaccins

Un nouveau vaccin vient d’ailleurs d’être approuvé par Santé Canada contre la COVID-19. Il est capable de protéger contre le sous-variant Omicron XBB.1.5, un lointain cousin d’Eris.

« Ce vaccin comporte un proche des composantes du variant Eris, alors on s’attend à ce que les personnes vaccinées aient une bonne protection », explique le Dr Brousseau.

L’arrivée de ce vaccin devrait se faire dans les prochaines semaines au Québec, soutient le ministère de la Santé.

Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la grippe débutera en octobre, alors qu’il est d’ores et déjà possible de prendre un rendez-vous sur la plate-forme Clic Santé.