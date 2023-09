Un grand aéroport international autorisera les voyages sans passeport

À partir de 2024, les passagers qui partiront de l’aéroport Changi de Singapour pourront embarquer dans les avions sans utiliser leurs passeports, qui seront plutôt remplacés par l’utilisation de données biométriques.

«Singapour sera l'un des premiers pays au monde à introduire des procédures d'immigration automatisées et sans passeport», a indiqué la ministre des Communications, Josephine Teo, lors d'une session parlementaire lundi, selon CNN.

La technologie biométrique et les logiciels de reconnaissance faciale sont déjà utilisés dans certains couloirs de l’aéroport où se trouvent des points de contrôle de l’immigration.

Les changements à venir permettront toutefois de réduire «la nécessité pour les passagers de présenter à plusieurs reprises leurs documents de voyage aux points de contact et permettront un traitement plus fluide et plus pratique», d’après la ministre.

Les données biométriques seront ainsi utilisées dès le dépôt des bagages jusqu’à l’embarquement, éliminant même la nécessité d’avoir une carte d’embarquement.

Il ne faudra tout de même pas encore oublier totalement son passeport puisqu’il sera toujours utile à l’aéroport d’arrivée, a rappelé Mme Teo.

Reconnu comme l’un des meilleurs aéroports au monde, celui de Singapour accueille plus de 100 compagnies aériennes qui desservent 400 villes. En juin dernier, 5,12 millions de passagers y ont transité.

«Nos systèmes d'immigration doivent être en mesure de gérer efficacement ce volume élevé et croissant de voyageurs et d'offrir une expérience positive en matière de dédouanement, tout en garantissant notre sécurité», a expliqué la ministre.

Bientôt dans tous les aéroports?

L’aéroport de Singapour n’est pas le premier à offrir des mesures d’identification biométriques, qui seront peut-être bientôt l’avenir des voyageurs.

L’aéroport de Dubaï avait déjà mis en place des tunnels biométriques avec reconnaissance faciale en 2018 pour identifier les passagers en cinq secondes. L’utilisation des empreintes digitales peut aussi être choisie à la place de sortir son passeport.

La technologie de reconnaissance faciale est aussi déjà partiellement installée dans des aéroports comme ceux de Hong Kong, de Tokyo, ou encore de Paris Charles de Gaulle et Londres Heathrow.