Transportée à l'hôpital en limousine faute d'ambulance à la suite d'un malaise: Béatrice Picard va mieux

Victime d’un malaise l’ayant conduite à l’hôpital samedi dernier, Béatrice Picard est de retour chez elle avec une nouvelle philosophie : ralentir si elle veut atteindre son but ultime « jouer jusqu’à l’âge de 100 ans, et pas en chaise roulante ».

« Tout va bien, je vais être encore là longtemps. C’était un peu de surmenage. Ils m’ont requinqué à l’hôpital », assure avec entrain Béatrice Picard, 94 ans, jointe par Le Journal.

L’actrice a eu une faiblesse lors du Salon des aînés de Saint-Jérôme samedi dernier. C’est le Docteur Fançois Marquis - qu'on a vu récemment dans l’émission Sortez-moi d’ici - qui était alors à ses côtés et qui lui a dit d’aller à l’hôpital lorsqu’elle lui a confié « Je pense que ça ne va pas ».

Et c’est en voiture de ministre (la limousine de fonction de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger) qu’on a conduit l’actrice à l’hôpital le plus proche ce qui était plus rapide que d’attendre l’ambulance (de une heure à une heure trente d'attente) pour se rendre à l’hôpital.

« Ce fut tellement rapide que je ne m’en rappelle pas vraiment », raconte Béatrice Picard en riant. La comédienne a également confié à Mario Dumont que la ministre "n'était pas contente et qu'elle est même allée rouspéter à l'hôpital de Saint-Jérôme".

Béatrice Picard a passé 24 heures à l’hôpital où plusieurs tests et des vérifications de son stimulateur cardiaque ont été faits.

« À l’âge que j’ai, si je ne fais pas attention, on se fatigue plus vite. On va au-delà de nos forces et on a le cœur qui débat. Cela a été bénéfique pour moi, car cela va me permettre de me dire : attention, prends-en moins ou prends le temps de le faire plus doucement. C’est comme un vieux tacot qui rentre au garage », poursuit-elle avec l’air moqueur qu’on lui connaît.

Des projets

La comédienne - qui a doublé la voix de Marge Simpson pendant 33 saisons - a plusieurs projets sur le feu dont des spectacles avec le pianiste Philippe Prudhomme puis avec « l’homme-orchestre » Jean-Jacques Bordeaux mettant en scène des textes d’auteurs québécois. Le tout pour 2024 « donc il faut que je sois en forme », souffle celle qui n’hésite pas à « secouer les aînés ».

« Je leur dis d’avoir des projets et de lutter pour être capables de garder leur place, ne pas se faire dire qu’on est trop vieux. Moi, si je veux faire quelque chose, laissez-moi la place pour le faire. On laisse la place aux jeunes, il faut aussi laisser la place aux aînés. Ce n’est pas parce que j’atteins un âge certain que je dois rester chez moi dans ma chaise roulante. »