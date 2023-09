MARTEL, Thérèse



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Thérèse Martel, épouse de feu monsieur Gérard Olivier. Elle était la fille de feu Alfred Martel et de feu Rose-Alba Lemay. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Simonne (feu Adélard Jean), feu Marjorie (feu Raymond Lefebvre), Jean-Guy (Anita Paquet), Marc (feu Aurore Gagné), Laurette (feu Bernard Desjardins), Arthur (France Lefebvre), Michel (Marielle Brousseau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Olivier : feu Henri (feu Johanne Pinet), feu Robert (Florence Thériault), Raymond (Huguette Flamand), feu Jean, Louise; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Manoir Le Beau Rivage de St-Gilles, au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, www.alzheimerchap.qc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire