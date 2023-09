GAGNON BÉLANGER Georgianne



À Victoriaville, le 12 septembre 2023, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Georgianne Gagnon. Elle était l'épouse de feu Gilles Bélanger, la fille de feu Alvina Hamel et feu Achile Gagnon. Elle résidait à Fortierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Linda Piché), Jean-Guy, Gisèle (Jean-Louis Beaudet), André (Marielle Lessard et ses enfants Jean-Pier, Pascale et Anne-Marie), Denis (Brigitte Trottier et ses filles Aurélie et Martine), Sylvie (Jacques Gagnon) et Josée (Mario Lebrun) ; ses petits-enfants : Mélanie (Dany), Isabelle (Bobby), Marie-Eve (Stéphane), Sandra (Raphaël), Carolanne, Jean-Denis (Sarah), Marc-André (Amélie), Alexandre, Marie-Lyn (Martin) et Xavier ; ses arrière-petits-enfants : Audrey (Alexis), Raphaël, Jade, Malie, Leylou, Tommy, Rose, Zachary, Zanaelle, Abel, Abby, Laurie et Ollie. Elle a retrouvé ses frères : Georges, Patrick, Marcel, Bruno, Ferdinand et Thomas qui l'ont tous prédécédée. De la famille Bélanger, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs : Denise (feu Albert Bélanger) et Lorraine (feu Raymond-Marie Bélanger). Elle a rejoint : Alphonse, Paul-Émile, Cyrille, Gilberte, Jean-Noël, Françoise, Lise, Éméline et Conrad, tous décédés avant elle. Sont aussi endeuillés, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis(es). La famille recevra les condoléances le vendredi 22 septembre 2023 à compter de 19 h à 21 h et le samedi 23 septembre 2023 de 10 h à 13 h 30 dans laLa famille tient à adresser des remerciements très sincères au personnel de la Résidence la Belle-Humeur de Fortierville où Georgianne a résidé pendant les dernières années. Elle remercie aussi l'équipe médicale de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska de Victoriaville pour les bons soins prodigués. Pour exprimer votre sympathie, la famille apprécierait des dons à la communauté de Sainte-Philomène de Fortierville par chèques faits à l'ordre de " Paroisse Saint-Laurent RC ", postés au 210, rue Principale, Fortierville (Québec) G0S 1J0.