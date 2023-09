GAUDREAU, Elisabeth Bernier



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Elisabeth Bernier, épouse de feu Paul-Henri Gaudreau et fille de feu Clodomir Bernier et de feu Marie-Anna Proulx. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Elle était la sœur de : feu Simon, feu André (feu Thérèse Fournier), feu Marcel (Madeleine Messervier), feu Céline (feu Jean-Marc Harvey); de la famille Gaudreau, elle était la belle-sœur de : feu Raymond-Marie, feu André (Claudette Aubé), Monique (feu Gérard Langlois), Pauline, Guy Rochette (Nicole Coulombe), Pierre Rochette (Lucie Meunier). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces de la famille Bernier : Sylvie Bernier (Stéphane Corbin), feu François Bernier, Philippe Harvey (Louis Vincent), Brigitte Harvey (Robert D'Aoust), ses neveux et nièces de la famille Gaudreau : feu Denis Gaudreau, Mario Gaudreau (Josée Pouliot), Martin Gaudreau (Guylaine Cloutier), Suzanne Gaudreau (feu Richard Boulet), feu François Gaudreau, Sylvie Langlois, Nicole Langlois (Michel Morin), Danielle Langlois, Marie Langlois (Louise Desrosiers), sa bonne et fidèle amie Mme Louise Morin. Sincères merci aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins (en particulier Mme Elisabeth Gagné, inf. au 3e étage) ainsi qu'à ceux du CLSC de Montmagny.