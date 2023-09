FILLION, Noël



Entouré de sa famille, le 29 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Noël Fillion, époux de madame Ghislaine Dubois. Il était le fils de feu Cyrille Fillion (feu Simonne Savoie, Simonne Labranche). Il était natif de St-Sylvestre et demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ghislaine, ses enfants : Mario (Lina Moreau) et Eric (Manon St-Onge); ses petits-enfants : Charles (Audrey-Anne Pelletier), Laurence Fillion (Thomas Ste-Croix), Victoria et Alexandre Fillion; ses frères et soeurs : Louise (Edgar Berthiaume), feu Marcelle (Oram Therrien), feu Jacques (Louise Hébert), Gisèle (Jocelyn Boilard), feu Joseph, Jeannette (Yvan Faucher), Nicole (Guimond Lefebvre), Yvon (Aline Bourgault), Lucienne (feu Yves Giguère) et feu Léo; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dubois : feu Réjean (Edith Blanchet), feu Nikole, feu Pierrette, Ronald (Aline Daigle), feu Michel, Carmen, feu Fernand, Paulin (Francine Bleau), Roger (Laurence Végiard), feu Raymond (Suzanne Boulet), feu Claude, Bernard, Louise; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel du CHSLD de Ste-Croix pour les excellents soins prodigués à Noël. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 8h30.. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec, 560 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 0B6