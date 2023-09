LAPOINTE, Eskel



À l'hôpital St-François-D'Assise, le 27 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Eskel Lapointe. Il était l'époux bien-aimé de madame Josée Harvey. Il était le fils de feu monsieur Joseph Lapointe et feu madame Yvonne Roy. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils feu Steve Giguère; ses frères et sœurs : Lucie, Clémence, Marcel, Lévis, Georges-Henri et Jean-Yves. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Harvey : Jean-Yves, Louis-Osias, feu Mauril, feu Michelle, Mona et feu Serge. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins et cousines, neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Lapointe au :La famille recevra les condoléancesde 13 h à 15 h au salon du complexe etLa famille tient à remercier les membres de l'équipe soignant du Dr Turmel en soins Palliatifs de l'hôpital St-François-D 'Assise, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à monsieur Lapointe et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec (www.poumonquebec.ca).