DESBOIS, Lorne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Lorne Desbois, époux de feu madame Martha Slater, conjoint de madame Francine Allard. Il était le fils de feu monsieur Denis Desbois et de feu madame Joséphine Sutcliffe. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Nathalie Fecteau), Dominic (André Dubé) et Annie (Martin Rochon); ses petits-enfants : Samuel, Raphaël et Zachary; ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs : feu Marcel (Yolande Moffet), feu Philippe (Madeleine Pelletier), feu Claude (Geneviève Gravel), feu Thomas (Louise Lamontagne), Yvette (feu Paul-Henri Cantin), Robert (Lucie Dinel), Louis (Benoit Cauchon) et Ghislain Slater; les enfants de sa conjointe : Anne (Benoît Ruelland), Renée (Martin Chabot) et Pascale (Yannick Touchette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toute l'équipe exceptionnelle des soins palliatifs ainsi que monsieur Stéphane du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite. La famille vous accueillera au:à compter de 14h.