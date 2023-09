LABBÉ, Jocelyn



À sa maison, entouré de l'amour des siens, le 10 août 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jocelyn Labbé, époux de madame Linda Bernier, fils de feu madame Gracia Giguère et de feu monsieur Paul-Émile Labbé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h15.Il laisse dans le deuil outre son épouse Linda; ses enfants : Nadia (Philippe Côté), Eric (Marie-Andrée Cloutier) et Vincent (Emilie Renaud); ses petits-enfants : Gabriel, Tristan, Raphaël et Christophe; ses frères et sœurs : feu Nicole, Ginette (feu Raymond Vézina), Jean-Eudes (Francine Lemieux), Johanne (Jean-Yves Morissette) et Gaetan (Diane Pichette); ses beaux-frères et belles-sœurs : Gaëtane (feu Raymond Lamontagne), Réjean (Francine Bergeron), Monique (feu Mario Tremblay), Nicole, feu Lise (feu Jacques Bernier) et Diane (feu Claude Bertrand), ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement particulier au personnel de cardiologie de l'hôpital Laval et au personnel à domicile du CIUSS La Source Sud dont la docteure Anne Paquette et Guillaume Malenfant pour leur humanité dans cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.