LOISELLE, Yolande Dumas



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yolande Dumas, épouse de feu monsieur Paul-Henri Loiselle, fille de feu madame Albertine Marcoux et de feu monsieur Auguste Dumas. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie, Dominique (Stéphane Dumoulin), Pierre (Colette Côté), Raymond et François; ses petits-enfants : Sébastien, Jonathan et Yolaine; ses frères et soeurs : Huguette (feu Régis Guignard), Marthe (feu Laurent Simard), Maurice et Henri-Louis (Solange Chamberland); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Loiselle : feu Gilles (feu Marie-Paule Dion), feu Roland (feu Marie-Marthe Perreault), feu Claude (Gilberte Hardy), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 Av. Belvédère #305, Québec City, Québec G1S 3G3, Tél : (418) 527-4294. https://www.societealzheimerdequebec.com/