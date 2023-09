MORENCY, Jacques



À son domicile, le 6 septembre 2023, à l'âge de 76 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jacques Morency, époux de madame Carole Bouchard, fils de feu madame Marie-Ange Bisson et de feu monsieur Ovide Morency. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Carole, il laisse dans le deuil son fils Tommy (Marie-Josée Marcotte); ses petits-enfants : Antoine et Jeanne; ses frères et soeurs : Jean (Lise Rhéaume), Pierre (feu Lise Fournier), Marc-Émile, Monique et Hélène; son beau-frère André Bouchard (Sue), son beau-frère Michel Vézina (feu Denise), ainsi que plusieurs neveux, nièces, son cousin, son cousine et ses nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ceux et celles qu'il aimait dont son frère Robert, ses soeurs Denise et Diane, ses parents et ses ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 13h30 à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure.