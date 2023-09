MORIN, Lucille



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 13 septembre 2023, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédée madame Lucille Morin, épouse de feu monsieur Paul Shink, fille de feu madame Bernadette Tavara et de feu monsieur Théodule Morin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 12 h 45.L'inhumation des cendre se fera au Cimetière St Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Richard Shink (Nicole Bradet); ses frères et soeurs: Michel (Thérèse Couture), Louis (Lise Carrier), Guy, Rita, et Suzanne (Jacques Goupil); sa belle-soeur Lise Paquet Shink; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Du Fargy les excellents soins donnés à Mme Morin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.