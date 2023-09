LAFLAMME, Germain



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 septembre 2023, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé monsieur Germain Laflamme, époux de feu madame Jeanne-Paule Guillemette. Il était le fils de feu Roméo Laflamme et de feu Alfréda Goulet. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Roy & Rouleau Inc., 136, rue Principale, Sainte-Claire,jeudi le 28 septembre 2023 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.Les cendres seront déposées par la suite au columbarium de complexe funéraire Roy & Rouleau Inc., Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques, Serge (Christiane Guillemette), Daniel (Manon Turcotte), Nicole (Gérald Labrie); ses petits-enfants: Pier-Olivier (Mireille Leblanc) et Rosalie Laflamme (Félix Nadeau), Audrey et Cassandra Laflamme, Céleste et Océane Comeau, Frédérick et Adrianna Duquette (Guillaume Duquet) et son amie de coeur madame Lucienne Gosselin et sa famille. Il était le frère de: Ghislaine (feu Roger Murray), Thérèse (Jacques Dubord), feu Ernest, Jean-Paul (Diane Chamberland), feu Nicole, feu Jacques et feu Mariette. De la famille Guillemette, il était le beau-frère de: feu Gérard-Raymond (Georgette Godbout), Sylvio (Yolande Roy), feu Jean-Paul, feu Denis, Vincent (feu Carole Lacroix), feu Julien (feu Constance Labrecque), Jacquelin (Louise Leblond) et René (Mireille Larochelle). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :