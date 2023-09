MAHEUX, Jean-Paul



Au CHUL, le 18 août 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Maheux. Il était le fils de feu dame Blanche Kirouac et de feu monsieur Joseph Maheux. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à 15h45, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jacques (Josée Poulin), Denis (Élena Odintsova), Francine (Claude Vermette), Sylvain (Nancy Gauthier) et ses petits-enfants : Catherine, Carole-Anne, Alexandre (Gerlie Bain), Gabriel, Mélanie (Patrick Poirier), Raphaëlle, Vincent. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs; feu Colette (feu Gérard Turcotte), feu Jacqueline (feu Adrien Moisan), feu Louise (feu Yvan Landry), feu Roger (feu Claudette Mercier), feu Pierrette (Wood), feu Claude (feu Denise Gosselin), Murielle (feu Jacques Tremblay), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un sincère remerciement au personnel du CHUL au département de gériatrie pour leur dévouement et leur support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.