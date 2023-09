BOULANGER, Madeleine Guay



Au Pavillon Bellevue, le 6 septembre 2023, à l'âge de 98 ans et 8 mois, est décédée madame Madeleine Guay, épouse de feu monsieur Gérard Boulanger, fille de feu madame Delvina Laflamme et de feu monsieur Joseph-Azarie Guay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denyse Boulanger (Jean Bérubé), André Boulanger (Nicole Paquet), Charlotte Boulanger (Daniel Blouin); ses petits-enfants : Jean-Philippe Bérubé (Claudine Fortin), Josy-Anne Bérubé (Dominic Laurin), Annie-Claude Bérubé (Étienne Beaulieu), Jean-Benoît Blouin et ses arrière-petits-enfants : Elizabeth, Mathis, Antoine, Eléonore, Justine et Charlotte; sa sœur Louise (feu Paul Gagné). Elle était également la sœur de : feu Paul (feu Jacqueline Carrier), feu Marcel (feu Colette Bargoné), feu Jacques (feu Dorothée Guay), feu Jeannette (feu Julien Turgeon), feu Pierrette (feu Laurent Boulanger). Elle était la belle-fille de feu Louis-Georges Boulanger et de feu Emérilda Lemieux. Elle était la belle-sœur de (famille Boulanger) : feu Jean (feu Dora Organ), feu Marcel, feu Raymond (feu Carmen Miller), feu Thérèse (feu Gaston Picard), feu Madeleine (feu Georges Lecours). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel de l'unité de soins de la RPA Les Marronniers et du CHSLD Pavillon Bellevue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, téléphone : 418 654-0835, site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.org.