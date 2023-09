LEBRUN, Alain



À l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, le 11 septembre 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Alain Lebrun, conjoint de madame Marleine Tanguay. Il était le fils de feu monsieur Edmond Lebrun et de feu dame Germaine Lévesque. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, natif d'Auclair.. Il a été confié à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marleine, ses enfants : Jessica (Jason) et Yannick (Maïte), son petit-fils Hendrix, ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval : Fondation IUCPQ (fondation-iucpq.org) ou par la poste au : 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. La direction a été confiée à la