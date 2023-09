SPÉNARD, Thérèse



À son domicile, le 8 septembre 2023, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Spénard, conjointe de monsieur Réal Barabé, fille de feu madame Anna Mailhot et de feu monsieur Jeffrey Spénard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 6 octobre 2023, de 9h à 12h. La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée Spénard (Kai Kulhow) et Richard Robitaille (Maritza Vargas) ; ses petits-enfants : Naomi, Félix et Cynthia ; ses arrière-petits-enfants : Mathis et Ayden; ses frères et soeurs : Carmelle, Fernande, Charles et André ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre sa soeur Pauline et son frère Albert.