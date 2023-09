ROY, André



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 27 août 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Roy, époux de madame Aline Gagné. Il était le fils de feu monsieur Joseph Roy et de feu dame Julia Lebel. Il demeurait à Montmagny et natif de L'Isle-aux-Grues. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles à compter de 11h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Aline, ses enfants : Rosalie, Nadia (Richard Pouliot) et Éric, ses petits-enfants : Alexandre et Julie-Anne, Anthony et Cédrick, ses frères et sœurs : Gaston (Jeannine), Simon,Berthe, feu Rosaire (Bérangère), Charles-Eugène (Laurette) et Réal (Hélène). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel médical de l'Hôpital Laval de Québec, l'Hôpital de Saint-Georges de Beauce et l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués ainsi que les Paramédics lors de son décès. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec https://poumonquebec.ca/faire-un-don/ La direction des funérailles a été confiée à la