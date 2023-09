2M$ en 10 ans

La conclusion de la 10e présentation du Circuit bleu Charles-Bruneau, deux journées mémorables de kayak et de planche à pagaie dédiées à une enfance sans cancer, s’est tenue dimanche dernier au parc national des Îles-de-Boucherville. La somme record de 320 000 $ net a été amassée cette année, permettant au Circuit bleu Charles-Bruneau de dépasser la barre des 2 millions de dollars amassés pour la cause depuis ses débuts. Depuis 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer de meilleures chances de guérison. À la suite d’investissements de plus de 44 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec dont le CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Pierre Bruneau et Florence Breton, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau ; Mia, enfant héros du Circuit bleu ; Paul Doucet, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau ; Danick Lavoie, PDG de Pélican International ; Charline Pageau, superviseure design chez Cascades Emballage carton-caisse ; Zoé, enfant héros du Circuit bleu, et Rébecca Dumont, DG de la Fondation Charles-Bruneau.

Défi relevé

Photo fournie par le SVEQ

Le quatrième Salon du véhicule électrique de Québec (SVEQ), présenté par iA Services aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia, a été un franc succès alors que des milliers de personnes ont franchi les portes du Centre de Foires d’ExpoCité afin de s’informer, essayer et comparer tout ce qui touche l’électrification des transports. Plus de 20 marques automobiles étaient présentes, un record de diversité pour le Salon du véhicule électrique de Québec. Les essais routiers ont aussi eu la cote pendant tout le week-end. Ce sont 2793 personnes qui ont été charmées par les quelque 35 voitures présentes sur place et par la piste intérieure aménagée afin d’essayer les vélos, scooters et trottinettes électriques. Le 5e Salon du véhicule électrique de Québec sera assurément encore plus imposant.

« Juste assez chiens ! »

Photos tirées de Facebook

Pierre Poitras, ex-animateur radio-télé, idéateur et toujours consultant stratégies-marketing, lancera ce soir (sur invitation) dans un resto branché de la rue Cartier à Québec, son premier roman intitulé « Juste assez chiens ! » publié chez Pratico Édition. Dans cet ouvrage de 192 pages à paraître le 27 septembre (en libraire et en ligne), Pierre donne la parole aux quatre chiens (Chummy, Juliette, Baloo et Fuji) avec qui il a partagé sa vie au cours des 35 dernières années. Page après page, on accède aux grands moments de la relation privilégiée entre un homme et ses chiens. Un livre à adopter (24,95 $), comme l’écrit l’éditeur. Sur la photo, Pierre et Fuji, chien d’eau portugais, 3 ans.

Noces d’Orchidée

Photo fournie par la famille

Guy Goupil et Carmel Guillemette (photo), de Lévis, se sont mariés le 21 septembre 1958 à La Durantaye et célèbrent donc aujourd’hui 55 ans de mariage. Lui, natif de Saint-Michel-de-Bellechasse, elle, de Saint-Magloire, ont eu deux enfants qui leur ont donné trois petites-filles. Guy a fait carrière comme charpentier-menuisier et Carmel en animation scolaire et paroissiale, et pratique encore le chant à titre de choriste avec le Chœur du Cégep de Lévis. Ils en profitent pour saluer toutes leurs connaissances à La Durantaye où ils ont vécu pendant presque 40 ans, en Abitibi (4 ans) et Saint-Michel (9 ans).

Anniversaires

Photo d’archives

Pierre Cassivi (photo), ex-président-directeur général de parcsindustriels.ca, 60 ans... Rémy Bélanger, Machefer le Forgeron de Neuville, un des rares forgerons de Québec... Laurent Paquin, humoriste, scripteur, comédien et animateur, 52 ans... Curtis Leschyshyn, défenseur LNH avec les Nordiques de 1988 à 1995, 54 ans... Faith Hill, chanteuse américaine, 56 ans... Bill Murray, acteur (Le Jour de la marmotte), humoriste et réalisateur américain, 73 ans... Stephen King, prolifique romancier américain (Carrie, Misery, It), 76 ans.

Disparus

Photo tirée du site Web de Tom Benner

Le 21 septembre 2022 : Tom Benner (photo), 72 ans, sculpteur canadien de grandes sculptures, peintre et artiste d’installation qui explorait des thèmes tels que l’environnement, l’histoire et la nature... 2020 : André Dostie, 66 ans, l’un des fondateurs de Soluconseil et Sinapse interventions stratégiques... 2020 : Bob Nevin , 82 ans, double champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto en 1962 et 1963... 2019 : Aron Eisenberg, 50 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Nog sur Star Trek : Deep Space Nine... 2017 : Adrien Lefebvre, 88 ans, Monsieur Adrien lors de lignes ouvertes (radio-télé)... 2017 : Liliane Bettencourt, 94 ans, héritière du géant français de la cosmétique L’Oréal... 2016 : Guy Harvey, 74 ans, chanteur et parolier qui s’est fait connaître avec le groupe Les Gendarmes dans les années 1960... 2015 : Ben Cauley, Jr., 67 ans, trompettiste, chanteur, auteur-compositeur américain (The Bar-Kays)... 2013 : Michel Brault, 85 ans, cinéaste québécois... 2001 : Lawrence Corriveau, 80 ans, avocat de Québec... 1998 : Florence Griffith-Joyner, 38 ans, sprinteuse américaine, détentrice des records du monde du 100 et 200 mètres.